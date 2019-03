Pastrňák se připomněl dvěma body, mezi střelci byli i Nosek a Hertl

Nejproduktivnější český hokejista v NHL David Pastrňák (15:51, 1+1, +2, 3 střely) se ve svém druhém startu po návratu z marodky připomněl dvěma zápisy za gól a přihrávku, za což byl u výhry Bostonu 5:1 nad New Jersey zvolen první hvězdou.

22letý rodák z Havířova si tak po šestnácti vynechaných duelech kvůli smolnému zranění palce levé ruky vylepšil svou celkovou bilanci na 68 zápisů z 58 startů (32+36) a navýšil svůj odstup v produktivitě krajanů od spoluhráče Davida Krejčího (64 bodů, 19+45) a Tomáše Hertla (64 bodů, 32+32). Právě s posledně jmenovanou oporou San Jose sdílí prvenství mezi nejlepšími českými střelci v soutěži.

Poprvé se Pastrňák prosadil v 19. minutě, když chytrou přihrávkou vybízel k zakončení do odkryté brány Patrice Bergerona. V 33. minutě pak sám zařídil rozdílovou trefu duelu poté, co po vyhraném buly v útočném pásmu zakončoval rychlou kombinaci z bezprostřední blízkosti brány. O tom, že gól Pastrňáka byl tím rozdílovým, rozhodla 35. minuta. Pro změnu domácí český rekonvalescent Pavel Zacha (16:57, 0+1, -1, 1 střela) totiž přihrávkou zařídil snížení pro Drew Stafforda. Zacha se vrátil do hry rovněž po 16zápasové pauze kvůli zranění v horní části těla.

Po dvou třetinách tak šli do kabin spokojenější hosté za stavu 1:2 a ve třetím dějství navíc ještě třemi zásahy potvrdili svou roli favorita. I díky Davidu Krejčímu (16:48, 0+1, +/-: 0) se podruhé trefil Bergeron a slavili také Danton Heinen a David Backes.

Výsledky:

Carolina - Tampa 3:6, Florida - Arizona 4:2, New Jersey - Boston 1:5 (Zacha 0+1 - Pastrňák 1+1 Krejčí 0+1), Montreal - Islanders 4:0, Nashville - Pittsburgh 1:2sn, St. Louis - Detroit 5:2, Dallas - Colorado 1:3, Chicago - Philadelphia 1:3 (za hosty Voráček a Gudas 0+1), Calgary - Ottawa 5:1 (Frolík 0+2), Edmonton - Columbus 4:1, Vegas - Winnipeg 5:0 (Nosek 1+0), Los Angeles - San Jose 4:2 (za hosty Hertl 1+0).

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) Góly:

33:17 Brodziak (Gambardella)

40:45 Kassian (McDavid, Draisaitl)

54:02 McDavid (Draisaitl, Nurse)

56:15 Nugent-Hopkins (Draisaitl, Sekera) Góly:

31:35 D. Savard (Nutivaara, Dzingel) Sestavy:

Koskinen (Stolarz) – Klefbom, A. Larsson, Nurse, K. Russell, Sekera, Benning – Nugent-Hopkins, McDavid, Kassian – Lucic, Draisaitl, Chiasson – Gambardella, Brodziak, Currie – Rieder, Cave, Gagner. Sestavy:

Korpisalo (Kinkaid) – Werenski, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Harrington, McQuaid – Panarin, Dubois, Atkinson – Dzingel, Duchene, J. Anderson – Jenner, Wennberg, Bjorkstrand – Dubinsky, Riley Nash, Robinson. Rozhodčí: St. Laurent, Morton – Tobias, Murchison

New Jersey Devils New Jersey Devils : Boston Bruins Boston Bruins 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Góly:

34:51 Stafford (Zacha) Góly:

18:34 Bergeron (Pastrňák, Marchand)

32:58 Pastrňák (Marchand, Bergeron)

40:29 Heinen (Kuraly)

58:42 Bergeron (Marchand, Krejčí)

59:38 Backes (Acciari) Sestavy:

Schneider (Blackwood) – A. Greene, Severson, Santini, C. Carrick, J. Jakovlev, Jacobs – Noesen, Zajac, Coleman – J. Anderson, Rooney, Agostino – Stafford, Zacha, Pietila – Gabriel, M. McLeod, Tangradi. Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára, J. Moore, Carlo, Clifton, Kampfer – Pastrňák, Bergeron, Marchand – Coyle, Krejčí, DeBrusk – Wagner, Kuraly, Heinen – Backes, Acciari, Nordström. Rozhodčí: Furlatt, Walsh – Cormier, Gibbs Počet diváků: 14 649

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) Góly:

01:24 W. Karlsson (Holden, Merrill)

08:26 R. Smith (Stastny)

26:00 Nosek (Stastny, Holden)

37:56 R. Smith (W. Karlsson, Marchessault)

38:20 W. Karlsson Góly:

Sestavy:

M. Subban (Lagacé) – Schmidt (A), Engelland (A), McNabb, Theodore, Merrill, Holden – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Pirri, Eakin, Tuch – Carpenter, Nosek, Reaves. Sestavy:

Brossoit (26. Hellebuyck) – Morrow, Trouba, D. Kulikov, T. Myers, Chiarot, Niku – Laine, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, K. Hayes, Ehlers – B. Tanev, Lowry, Little (A) – Perreault, Copp, Roslovic. Rozhodčí: Wes McCauley, Brad Meier. Čároví: Bevan Mills, Pierre Racicot

Nashville Predators Nashville Predators : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

56:59 Ellis Góly:

25:57 Rust (Letang)

Crosby Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Irwin – Arvidsson, Johansen (A), F. Forsberg – Simmonds, Bonino, Mikael Granlund – C. Smith, Sissons, Järnkrok – Grimaldi, Turris, B. Boyle. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, J. Schultz, J. Johnson, Gudbranson, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Blueger, McCann – Hörnqvist, Bjugstad, Simon – G. Wilson, Cullen (A), A. Johnson. Rozhodčí: Charron, Dwyer – Mach, Gawryletz Počet diváků: 17 729

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:6 (2:2, 1:0, 0:4) Góly:

09:51 Niederreiter (Aho)

11:32 D. Hamilton (Svečnikov, J. Staal)

26:34 J. Staal (T. Teräväinen, Pesce) Góly:

03:20 Stamkos (Hedman, B. Point)

19:34 T. Johnson (McDonagh, Kučerov)

43:35 Cirelli (Stamkos, Hedman)

50:09 Callahan (Hedman, J. T. Miller)

56:36 B. Point (Stamkos, J. T. Miller)

58:55 McDonagh Sestavy:

McElhinney (Mrázek) – Slavin, D. Hamilton, Pesce, Faulk (A), de Haan, T. van Riemsdyk – Niederreiter, Aho, Williams (C) – Svečnikov, J. Staal (A), T. Teräväinen – Ferland, Wallmark, Martinook – B. McGinn, McKegg, Foegele. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Hedman (A), Sergačjov, McDonagh, Černák, Coburn, Rutta – Palát, Stamkos (C), J. T. Miller – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Cirelli, Joseph – Gourde, Paquette, Callahan (A). Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Chris Rooney – Scott Driscoll, Bryan Pancich Počet diváků: 13 785

St. Louis Blues St. Louis Blues : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Góly:

11:46 Sundqvist (Del Zotto, Perron)

23:22 Barbašev (Steen, Dunn)

28:16 Barbašev (Steen)

50:19 Maroon (Thomas, Bortuzzo)

59:12 Barbašev (Sanford, Steen) Góly:

02:05 Vanek (Hirose, Nielsen)

48:48 Vanek (Bowey) Sestavy:

Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Dunn, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Del Zotto – Tarasenko (A), R. O'Reilly, B. Schenn – Perron, Sundqvist, Schwartz – Thomas, Bozak, Maroon – Steen (A), Barbašev, Sanford. Sestavy:

J. Bernier (Howard) – Hronek, DeKeyser, Bowey, Kronwall, Lashoff (A) – Mantha, D. Larkin (A), Helm – Glendening, Athanasiou, Bertuzzi – Hirose, Nielsen (A), Vanek – Kuffner, Rasmussen, Ehn. Rozhodčí: O'Rourke, Lambert – Kovachik, Miller Počet diváků: 18 272

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Góly:

10:39 E. Gustafsson (Forsling, J. Toews) Góly:

15:43 Knight (Ju. Bailey, Gudas)

49:50 J. van Riemsdyk (Couturier, Voráček)

58:46 Couturier (Giroux, Lindblom) Sestavy:

Crawford (C. Ward) – E. Gustafsson, Keith (A), Seabrook (A), Forsling, C. Murphy, Dahlström – Sikura, J. Toews (C), P. Kane – Perlini, D. Strome, DeBrincat – Kahun, Anisimov, Saad – Krüger, Kämpf, Kunitz. Sestavy:

Hart (Elliott) – Sanheim, Provorov, P. Myers, Gostisbehere, Gudas, Hägg – Voráček (A), Couturier (A), Lindblom – Giroux (C), Patrick, J. van Riemsdyk – Konecny, Laughton, Ju. Bailey – Hartman, Knight, Varone. Rozhodčí: Kozari, StPierre – Nowak, Barton Počet diváků: 21 484

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Góly:

05:19 D. Brown (Walker, Kempe)

49:28 Roy (Iafallo, Kopitar)

51:45 Kopitar (Iafallo, D. Brown)

58:43 J. Carter Góly:

17:33 Goodrow (Vlasic, Donskoi)

23:45 Hertl (Burns) Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty (A), Forbort, Roy, Martinez, MacDermid, Walker, LaDue – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, Kempe, Grundström – Lewis, J. Carter (A), Leipsic – Wagner, Clifford. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Burns (A), J. Ryan, Heed, Vlasic (A), Braun, Dillon – Nyquist, Meier, Donskoi – Hertl, E. Kane, Labanc – J. Thornton (A), Sörensen, M. Karlsson – Goodrow, Haley, Radil. Rozhodčí: Sutherland, Joannette – Cameron, Sericolo Počet diváků: 18 230

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Islanders New York Islanders 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) Góly:

19:54 Armia (Weal, Drouin)

21:03 S. Weber

26:00 Drouin (Armia, Kotkaniemi)

28:19 Weal (Jo. Benn, N. Thompson) Góly:

Sestavy:

Price (Niemi) – S. Weber (C), Mete, Petry, Kulak, Folin, Jo. Benn – Gallagher (A), Danault, Tatar – A. Shaw, Domi, Lehkonen – Armia, Kotkaniemi, Drouin – Weal, N. Thompson, Byron (A). Sestavy:

Greiss (29. Lehner) – Mayfield, Leddy, Pulock, Pelech, D. Toews, Hickey – Eberle, Barzal, Lee (C) – Ladd, B. Nelson, Jo. Bailey (A) – Komarov, Fritz, Beauvillier – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Lee, O'Halloran – Alphonso, Nansen Počet diváků: 21 302

Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Góly:

54:59 Seguin (J. Klingberg, Heiskanen) Góly:

37:20 E. Johnson (Girard, C. Wilson)

45:19 Barrie (Girard, MacKinnon)

59:11 Söderberg Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg (A), Lindell, R. Polák, Heiskanen, Lovejoy, Fedun – Radulov, Seguin (A), Hintz – L'Esperance, Dickinson, Ja. Benn (C) – Comeau, Faksa, Janmark – B. Ritchie, Spezza, Cogliano. Sestavy:

Grubauer (Varlamov) – E. Johnson (A), Girard, Barrie (A), Cole, Nemeth, Zadorov, Graves – Compher, MacKinnon (A), Brassard – Rantanen, Söderberg, C. Wilson – Calvert, Jost, Kerfoot – G. Bourque, Andrighetto. Rozhodčí: Luxmore, Pochmara – Suchánek, Knorr. Počet diváků: 17 543

Florida Panthers Florida Panthers : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Góly:

19:45 Barkov (Huberdeau, Dadonov)

30:55 Hoffman (Huberdeau, Yandle)

45:09 Weegar (Huberdeau, Dadonov)

59:10 Barkov (Vatrano) Góly:

07:45 Grabner (Richardson)

57:36 Richardson Sestavy:

Luongo (Montembeault) – Matheson, Ekblad, Yandle, Weegar, Pysyk, Brown – Huberdeau, Barkov, Dadonov – Hoffman, Trocheck, Hawryluk – Vatrano, Sheahan, Brouwer – J. McGinn, Borgström, Sceviour. Sestavy:

Kuemper (Pickard) – Hjalmarsson, Ekman-Larsson, Goligoski, Demers, Chychrun, Oesterle – Pánik, Dvorak, Keller – Grabner, Richardson, Hinostroza – Crouse, Cousins, J. Archibald – Galchenyuk, Kempe, Garland. Rozhodčí: Hebert, Nicholson – Murray, MacPherson Počet diváků: 12.576