Philadelphia vyloupila Pittsburgh, z Čechů bodovali Nosek a Polák

Naděje na posun na postupové příčky do play off u hokejistů Philadelphie nadále žije a po nedělním obratu z ledu Pittsburghu je navíc o něco málo větší. V pennsylvánském derby se dlouho čekalo na první gól poté, co rozhodčí ve druhé třetině neuznali trefu Claudea Girouxe kvůli předcházejícímu ofsajdu Jakuba Voráčka. Domácí favoriti se tak ujali vedení od 43. minuty, kdy se prosadil Teddy Blueger.

Nulu na kontě brankáře Penguins Casey DeSmitha umazal až pouhých 19 sekund před vypršením řádné hrací doby James van Riemsdyk po přesné střele z mezikruží. Za stavu 1:1 se duel přehoupl do prodloužení, ve kterém se střídaly velké šance na obou stranách. Ujala se však až akce hostujícího Seana Couturiera z posledních sekund. Své 29. trefy sezony docílil v čase 64:56 střelou z pravého kruhu - 1:2 pro Flyers.

Philadelphia v sestavě se zmiňovaným Voráčkem (24:08, +1, 1 střela) a Radko Gudasem (16:15, +/-: 0, 1 střela) se tak zlepšila na 78 bodů a dotahuje se na Montreal (81 bodů) na první nepostupové pozici tabulky Východní konference za týmy s divokou kartou Columbusem (84 bodů) a Carolinou (85 bodů). Pittsburgh (88 bodů) s útočníkem Dominikem Simonem (15:16, +/-: 0, 2 střely) avšak bez zraněného centra Jevgenije Malkina si jedním bodem upevnil třetí příčku v Metropolitní divizi.

Po jednom vynechaném startu kvůli zdravotním potížím se do sestavy Dallasu vrátil český bek Roman Polák (20:42, 0+1, +/-: 0, 1 střela) a v domácím střetnutí s Vancouverem se jednou asistencí podílel na remíze 2:2 z řádné hrací doby. Stars nevyšel vstup do utkání, když v 11. minutě po dvou zásazích Tima Schallera ztráceli už o dvě branky.

Výsledky a české zářezy Colorado - New Jersey 3:0, Buffalo - St. Louis 4:3SN, Minnesota - NY Islanders 2:3PP, Vegas - Edmonton 6:3 (za dom. Nosek 0+1), Pittsburgh - Philadelphia 1:2PP, Anaheim - Florida 3:2, Dallas - Vancouver 2:3SN (za dom. Polák 0+1).

V závěru druhého dějství je ale vrátil do hry kapitán Jamie Benn, asistence přibyla na konto zmiňovaného Poláka, a vyrovnání trefil až v 57. minutě Taylor Fedun. O vítězi nakonec rozhodovaly až nájezdy, ve kterých se jako jediný prosadil ve čtvrté sérii hostující Josh Leivo.

Dallas, za které bojoval i centr Radek Faksa (17:44, +/-: 0, 1 střela), si tak v boji o udržení na postupových pozicích do play off Západní konference připsal jen bod. Aktuálně jich má 80 a drží si příčku s divokou kartou stejně jako Arizona (78 bodů) před dotírajícími celky pod čarou: Minnesotou (77 bodů) a Coloradem (74 bodů). Šance vítězného Vancouveru (70 bodů) zůstávají již pouze v teoretické rovině.

Výsledky:

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Góly:

05:40 Mark Stone (W. Karlsson)

19:05 Eakin (Nosek, Carpenter)

22:12 Marchessault (W. Karlsson, R. Smith)

40:40 Marchessault (R. Smith)

49:45 McNabb (Theodore, Reaves)

56:32 Tuch Góly:

13:14 Nugent-Hopkins (McDavid, Klefbom)

20:22 Draisaitl (McDavid)

45:52 K. Russell (Gagner, Khaira) Sestavy:

M. Subban (Lagacé) – Schmidt, Engelland, McNabb, Theodore, Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Nosek, Eakin, Tuch – Carpenter, Bellemare, Reaves. Sestavy:

Stolarz (Koskinen) – Klefbom, A. Larsson, Nurse, K. Russell, Sekera, Benning – Lucic, Kassian, McDavid – Rieder, Draisaitl, Chiasson – Khaira, Nugent-Hopkins, Gagner – Gambardella, Cave, Currie. Rozhodčí: Joannette, Pochmara – Nansen, Gallowa Počet diváků: 18.317

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Florida Panthers Florida Panthers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Góly:

01:29 D. Shore (N. Ritchie, Getzlaf)

32:04 Henrique (Getzlaf)

55:17 Silfverberg (Rakell) Góly:

20:11 Dadonov (Huberdeau, Barkov)

43:33 Ekblad (Huberdeau, Barkov) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson (A), Ja. Larsson, Fowler, Jaycob Megna, Holzer – N. Ritchie, Getzlaf (C), Sprong – Rakell, D. Shore, Silfverberg – Terry, Henrique, Perry (A) – Jones, D. Grant, Rowney. Hlavní trenér: Bob Murray. Sestavy:

Montembeault (Reimer) – Matheson, Ekblad (A), Yandle, Weegar, Pysyk, Brown – Huberdeau (A), Barkov (C), Dadonov – Vatrano, Trocheck, Hoffman – Hunt, Sheahan, Brouwer – J. McGinn, Borgström, Sceviour. Hlavní trenér: Bob Boughner. Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Steve Kozari. Čároví: Libor Suchánek, Lonnie Cameron Počet diváků: 16523

Minnesota Wild Minnesota Wild : New York Islanders New York Islanders 2:3P (0:1, 2:1, 1:0 - 0:1) Góly:

31:11 Parise (Suter, Donato)

47:15 Spurgeon (E. Staal, Donato) Góly:

09:28 Eberle (Barzal)

36:12 Lee (D. Toews, B. Nelson)

61:04 B. Nelson (Barzal) Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Pateryn, Seeler, Hunt – Parise (A), E. Staal (A), Zucker – Greenway, Kunin, Fiala – Donato, V. Rask, Åberg – M. Foligno, Fehr, J.T. Brown. Sestavy:

Greiss (Lehner) – Leddy, Mayfield, Pelech, Pulock, Hickey, D. Toews – Lee (C), Barzal, Eberle – Ladd, B. Nelson, Beauvillier – Kühnhackl, Filppula, Jo. Bailey (A) – M. Martin, Komarov, Clutterbuck (A). Rozhodčí: Brad Watson, Ghislain Hebert – Mark Shewchyk, Steve Miller Počet diváků: 18 696

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly:

42:07 Blueger (Kessel, M. Pettersson) Góly:

59:42 J. van Riemsdyk (Konecny, Couturier)

64:56 Couturier (Gostisbehere) Sestavy:

DeSmith (M. Murray) – Dumoulin, Trotman, J. Schultz, J. Johnson, Gudbranson, M. Pettersson – Guentzel, Crosby, McCann – Kessel, Malkin, Blueger – Hörnqvist, Bjugstad, Simon – G. Wilson, Cullen, Blandisi – Rust. Sestavy:

Hart (Elliott) – Sanheim, Provorov, P. Myers, Gostisbehere, Gudas, Hägg – Voráček, Couturier, Lindblom – Konecny, Patrick, J. van Riemsdyk – Hartman, Laughton, M. Raffl – Ju. Bailey, Knight, Varone. Rozhodčí: O ́Rourke, Lambert – Gibbs, Pancich Počet diváků: 18 636

Dallas Stars Dallas Stars : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3N (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

39:38 Ja. Benn (Ničuškin, R. Polák)

56:10 Fedun (Radulov, J. Klingberg) Góly:

00:52 Schaller (Beagle)

10:53 Schaller (Pettersson, Boeser)

Leivo Sestavy:

Chudobin (Bow) – J. Klingberg (A), Lindell, R. Polák, Heiskanen, Lovejoy, Fedun – Radulov, Seguin (A), Hintz – L'Esperance, Dickinson, Ja. Benn (C) – B. Ritchie, Faksa, Cogliano – Ničuškin, Spezza, Janmark. Sestavy:

Markström (Demko) – Biega, Edler (A), Stecher, Brisebois, L. Schenn, Sautner – Beagle (A), Horvat (A), Eriksson – Boeser, Pettersson, Leivo – Virtanen, Gaudette, Pearson – Motte, M. Granlund, Schaller. Rozhodčí: Peel, St. Pierre – Gawryletz, Kovachik Počet diváků: 18125

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:3N (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

06:42 Jo. Larsson (Bogosian, Girgensons)

14:48 Rodrigues (A. Nylander, Dahlin)

27:46 Sheary (A. Nylander, Dahlin)

S. Reinhart Góly:

09:12 Maroon (Thomas, Bozak)

32:15 Perron (Parayko)

48:41 B. Schenn (R. O'Reilly, Del Zotto) Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Hunwick, Ristolainen, Bogosian, Montour, Dahlin, C. Nelson – Skinner, Eichel, S. Reinhart – Sheary, Rodrigues, A. Nylander – T. Thompson, Mittelstadt, Sobotka – Girgensons, Jo. Larsson, Okposo. Sestavy:

Allen (Binnington) – Pietrangelo, Bouwmeester, Dunn, Parayko, Del Zotto, Bortuzzo – B. Schenn, R. O'Reilly, Perron – Maroon, Bozak, Thomas – Schwartz, Sundqvist, Steen – MacEachern, Barbašev, Sanford. Rozhodčí: Luxmore, Walsh – Tobias, Daisy Počet diváků: 18.486