Dotkli se, nebo ne? Finále Stanley Cupu napoví, jestli pověra stále přežívá

Hráči Floridy si s pověrou zuby nelámali a Prince of Wales Trophy pro vítěze Východní konference s úsměvem osahali. Zato členové Vegas se na západní ekvivalent Clarence S. Campbell Bowl jen zblízka podívali.

Pověra, která vás má dostihnout ve finále play off, se řeší už desítky let.

„Minule jsme se nedotkli a prohráli jsme. Bylo jasné, jak se zachováme teď,“ prohlásil kapitán Tampy Bay Victor Hedman před třemi lety.

„Zvedneš ji nad hlavu? Dotkneš se jí?“ ptal se Patrick Sharp v dresu Chicaga Jonathana Toewse v roce 2010. Nakonec na trofej nesáhl.

Hráči Florida Panthers pózují u trofeje Prince z Walesu. Hráči a realizační tým Vegas Golden Knights se fotí s trofejí pro vítěze Západní konference.

Má vůbec obava z dotyků reálný základ a opodstatnění?

Stručná odpověď - ne.

Zpravidla platí, že týmy z Východní konference jsou odvážnější. Na trofej si sáhly třináctkrát z 23 úspěchů, na západě jen sedmkrát.

Přitom je dokonce mírně pravděpodobnější, že Stanley Cup získáte, když na konferenční trofej nebojácně sáhnete.

Dvanáctkrát z celkových dvaceti případů, kdy si vítěz konference na trofej sáhl, se poté radoval i ze Stanley Cupu. Naopak 26 týmů ctilo pověru a jen jedenáct z nich uspělo i ve finálové sérii.

„Poslední věc, kterou bychom se zabývali, že budeme pověrčiví a poháru se nedotkneme,“ odpovídal jasně floridský Matthew Tkachuk.

„V prvním roce organizace jsme na pohár sáhli a vymstilo se nám to. Snad nám to tedy teď pomůže. Tahle trofej totiž není ta, které bychom se chtěli letos dotýkat,“ kontroval útočník Vegas Jonathan Marchesseault a vysvětloval důvody, proč se se spoluhráči rozhodli opačně.

Vegas působí v NHL teprve šestou sezonu a pětkrát si zahrálo play off. Hned v prvním roce se probojovalo až do finále Stanley Cupu, kde podlehli Washingtonu. Dvakrát vypadli v konferenčním finále, jednou už v prvním kole a v minulé sezoně zůstali těsně za postupovou linií do vyřazovacích bojů.

Teď mají Golden Knights šanci napravit nezdar z úvodního ročníku. V roce 2018 sice vstoupili do série s Capitals vítězně, pak ale prohráli čtyřikrát v řadě.

Také Florida se probojovala do finále jen jednou, v roce 1996 nestačila Coloradu 0:4 na zápasy.

Letos Panthers zaskočili tři velké favority. Suverény základní části z Bostonu, poté jim k porážce Toronta a Caroliny stačilo jen devět zápasů.

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

A zatímco Vegas budou mít po šestizápasové sérii s Dallasem na odpočinek před finále jen pět dní, hráči Floridy čekali na soupeře už od čtvrtka.

„Florida je opravdu rychlý tým se skvělým brankářem. Hrají skvělý hokej, nás nečeká nic jednoduchého. Bude to bitva, na kterou budeme připraveni,“ hlásí Jack Eichel z Vegas.

Právě dvojka draftu z roku 2015 táhne produktivitu Golden Knights. V sedmnácti zápasech posbíral už osmnáct bodů. Skvěle do play off naskočil také brankář Adin Hill, který za zraněného Laurenta Brossoita zaskakuje více než skvěle.

Také na druhé straně exceluje brankář. Sergej Bobrovskij ožil, vzpomněl si na svá zářná léta a s Tkachukem táhnou Floridu za senzačním úspěchem.

Jedno je jisté. Stanley Cup získá tým, kterému se to ještě nikdy předtím nepodařilo.

A po posledním finále se dozvíme, jestli kletba dotyků zafungovala, nebo postupně vymírá.