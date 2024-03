Vejmelka pomohl Arizoně k výhře nad New Jersey. Kämpf skóroval, Pastrňák asistoval

Arizona položila základ úspěchu v úvodní třetině, kterou ovládla 3:0. Vejmelka inkasoval jen ve 28. minutě, když jej přečíslení tři na dva překonal Nick De Simone. New Jersey s Ondřejem Palátem a Tomášem Noskem v sestavě už zápas víc nezdramatizovalo. Výhru Coyotes pojistil Clayton Keller při risku Devils bez brankáře.

Torontu se v závěru druhé třetiny ztenčil náskok z 3:0 na 3:2, ale ve 43. minutě jej přiblížil výhře Kämpf. Český útočník se prosadil v úniku střelou mezi betony Pjotra Kočetkova a zvýšil na 4:2.

Carolina ale vyrovnala dvěma góly při hře bez brankáře, v obou případech skóroval Sebastian Aho. Finský hokejista potrestal při první trefě vyloučení Kämpfa a poté poslal zápas do prodloužení v čase 59:53. V rozstřelu se prosadil jen Jake Guentzel.

Boston si vypracoval klíčový náskok na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy otočil z 1:2 na 5:2. Na obratu se podílel dvěma góly Charlie Coyle po přihrávkách českých hráčů. Po vyhraném vhazování Zachy, třetí hvězdě zápasu, vyrorvnal v přesilové hře na 2:2. Ve 42. minutě přidal třetí gól týmu, když jej uvolnil Pastrňák. Philadelphii nepomohly dvě trefy Joela Farabeeho.

Rittich, který ve svém předchozím startu za Los Angeles vychytal nulu, inkasoval proti Dallasu už ve třetí minutě a kuriózním způsobem. Faksa vyhrál vhazování a vypálil Thomas Harley, jehož střela se odrazila od zadního mantinelu a obloučkem padala do brankoviště. Puk trefil Ritticha do zad a zapadl do branky. Česky gólman inkasoval všechny čtyři branky v úvodních 22 minutách.

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Góly:

09:37 Moser (Durzi, Schmaltz)

14:02 Guenther (Schmaltz, Keller)

17:32 L. Cooley (Crouse)

58:29 Keller Góly:

27:01 DeSimone (Lazar, J. Hughes) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Durzi, Moser, Kesselring, Välimäki, J. Brown, Dermott – Schmaltz (A), Bjugstad, Keller (A) – Guenther, L. Cooley, Crouse (A) – Carcone, Kerfoot, Maccelli – O'Brien, McBain, Leonard. Sestavy:

Kähkönen (21. Daws) – Nemec, L. Hughes, DeSimone, Bahl, B. Smith, Hatakka – Mercer, Hischier (C), J. Hughes (A) – Meier, Haula, Bratt – Holtz, Nosek, Palát (A) – Lazar, Tierney, MacDermid. Rozhodčí: Rehman, Hanson – Gawryletz, Knorr Počet diváků: 4 600

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Rangers New York Rangers 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) Góly:

02:36 Ludvig (Carter, Acciari)

12:27 Rust (Crosby, D. O'Connor)

30:10 Eller (Bunting, Rust)

47:23 Puustinen (R. Smith, Eller) Góly:

03:07 Kakko (Vesey)

03:33 Fox (Panarin, Trocheck)

15:32 Panarin (Trocheck, K. Miller)

36:27 Panarin (Kreider, Fox)

37:32 Zibanejad (Kreider, Panarin)

44:41 K. Miller (Lafrenière, Panarin)

59:42 Kreider (K. Miller) Sestavy:

Jarry (45. Nedeljkovic) – Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Graves, P. Joseph, Ludvig – Rust, Crosby (C), Bunting – Rakell, Malkin (A), D. O'Connor – Puustinen, Eller, R. Smith – Carter, Acciari, Bemström. Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – Fox, R. Lindgren, Schneider, K. Miller, E. Gustafsson, Z. Jones – Roslovic, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Wennberg, Cuylle, Brodzinski – Goodrow (A), Vesey, Kakko. Rozhodčí: Rooney, Luxmore – Brisebois, Flemington Počet diváků: 17 811

New York Islanders New York Islanders : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:4P (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1) Góly:

04:27 M. Martin (Clutterbuck, MacLean)

36:22 Palmieri (Pageau, Lee)

59:23 Horvat (Dobson, Barzal) Góly:

31:46 B. Tkachuk (Batherson, Brännström)

46:35 Greig (Stützle, Zub)

52:14 B. Tkachuk (Stützle, Batherson)

64:36 B. Tkachuk (Pinto, Stützle) Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Pelech, Dobson, Romanov, Pulock, Reilly, Bortuzzo – Nelson (A), Horvat, Barzal – Lee (C), Pageau, Palmieri – Engvall, Cizikas, Holmström – M. Martin, MacLean, Clutterbuck (A). Sestavy:

Korpisalo (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Chychrun, Guenette, Brännström, Bernard-Docker – B. Tkachuk (C), Pinto, Batherson – M. Joseph, Stützle (A), Giroux (A) – Greig, Ostapchuk, Kubalík – Katchouk, Kastelic, Kelly. Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Hughes, Marquis Počet diváků: 17 255

Florida Panthers Florida Panthers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:5 (0:2, 2:2, 1:1) Góly:

28:23 M. Tkachuk (Mahura)

31:54 Reinhart (Bennett, M. Tkachuk)

56:08 Reinhart Góly:

00:20 Stamkos (Černák)

13:21 Eyssimont (Paul, Perbix)

23:02 D. Raddysh (Duclair, Stamkos)

26:59 Stamkos (Hedman, Kučerov)

58:28 Kučerov (Hagel, Stamkos) Sestavy:

Bobrovskij (Cormier) – Forsling, Ekman-Larsson, Mikkola, Montour, Mahura, Kulikov – Tarasenko, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Rodrigues – Cousins, Stenlund, Lomberg. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (A), D. Raddysh, Perbix, Černák, de Haan, Dumba – Duclair, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Stamkos (C) – Eyssimont, Paul, Sheary – Motte, Glendening, Chaffee. Rozhodčí: L'Ecuyer, Furlatt – McNamara, Murray Počet diváků: 19 396

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Góly:

25:35 Fischer (Copp, Seider)

37:40 P. Kane (Compher, Gostisbehere)

53:52 Sprong (Fabbri)

58:53 Raymond (Rasmussen, Copp) Góly:

11:22 T. Thompson (Dahlin, Tuch) Sestavy:

Reimer (Lyon) – Gostisbehere, Seider, Petry, Chiarot (A), Määttä, Holl – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond, Veleno, Perron (A) – Rasmussen, Fischer, Copp (A) – Fabbri, Sprong, Czarnik. Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Byram, Dahlin (A), Power, Jokiharju, Bryson, Clifton – Girgensons (A), Tuch (A), T. Thompson – Greenway, Cozens, Benson – Krebs, Peterka, J. Skinner – Robinson, Jost, V. Olofsson. Rozhodčí: Hebert, South – O’Quinn, Nansen Počet diváků: 19 515

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:5N (0:0, 3:2, 1:2 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

24:47 Tavares (Brodie)

26:27 W. Nylander (Rielly)

32:03 N. Robertson (Tavares, Liljegren)

42:55 Kämpf (Rielly) Góly:

33:27 Martinook (Burns, Fast)

39:57 Jarvis (Guentzel, S. Aho II)

58:28 S. Aho II (Guentzel, Orlov)

59:54 S. Aho II (Burns, Je. Kuzněcov)

Guentzel Sestavy:

Samsonov (Woll) – Rielly (A), Ljubuškin, Brodie, McCabe, Edmundson, Liljegren – Bertuzzi, Matthews (A), Holmberg – McMann, Domi, W. Nylander – N. Robertson, Tavares (C), Knies – Gregor, Kämpf, Dewar. Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Svečnikov, S. Aho II (A), Fast – Guentzel, Je. Kuzněcov, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Jarvis – Lemieux, Kotkaniemi, Noesen. Rozhodčí: O'Rourke, Kozari – Barton, Baker Počet diváků: 19103

Dallas Stars Dallas Stars : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Góly:

02:28 Harley (Faksa)

08:49 Cr. Smith (Heiskanen, Harley)

15:15 W. Johnston (R. Suter, Stankoven)

22:30 Benn (Pavelski, J. Robertson) Góly:

41:11 Fiala (Dubois) Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – Harley, Heiskanen, Lindell (A), C. Tanev, R. Suter, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski (A) – Marchment, Duchene, Steel – Benn (C), W. Johnston, Stankoven – Dellandrea, Faksa, Cr. Smith. Sestavy:

Rittich (Talbot) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence – Byfield, Kopitar (C), Kempe – Moore, Danault (A), Fiala – Turcotte, Dubois, Laferriere – Lewis, Lizotte, Kaliyev. Rozhodčí: McIsaac, Chmielewski – Deschwamps, Daisy Počet diváků: 18 532

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Washington Capitals Washington Capitals 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Góly:

01:11 Boeser (Q. Hughes, Michejev) Góly:

26:01 Wilson (Mirošničenko, Carlson)

27:54 Ovečkin (McMichael, Alexejev) Sestavy:

DeSmith (Šilovs) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Zadorov, Cole – P. Suter, E. Pettersson (A), Höglander – Boeser, J. Miller (A), Michejev – Garland, E. Lindholm, Podkolzin – Lafferty, Blueger, Di Giuseppe. Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Fehérváry, Carlson (A), Jensen, Sandin, Alexejev, T. van Riemsdyk – Oshie (A), Ovečkin (C), McMichael – Mirošničenko, D. Strome, Wilson – Pacioretty, Lapierre, Milano – Protas, Malenstyn, Dowd. Rozhodčí: Skilliter, Markovic – MacPherson, Gibbons Počet diváků: 18 859

Calgary Flames Calgary Flames : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Góly:

16:23 Backlund (Weegar, Mangiapane)

20:11 Backlund (Coleman, Weegar)

27:41 Pospíšil (Huberdeau, Kadri)

41:01 Kadri (Huberdeau, Šarangovič)

43:54 Miromanov (Weegar, Backlund) Góly:

30:34 Caufield (Suzuki, Slafkovský)

38:25 Savard (Pearson) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Kylington, R. Andersson, Weegar, Miromanov, Ochoťuk, Pachal – Huberdeau, Kadri (A), Pospíšil – Dr. Hunt, Šarangovič, Kuzmenko – Mangiapane, Backlund (C), Coleman (A) – Greer, Rooney, Coronato. Sestavy:

Primeau (Montembeault) – Matheson (A), Guhle, Xhekaj, Savard, Harris, Struble – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – J. Roy, Newhook, Armia – Gallagher (A), J. Evans, Jos. Anderson – Pearson, White, Harvey-Pinard. Rozhodčí: Dunning, Lambert – Apperson, Murchison Počet diváků: 19 183

Seattle Kraken Seattle Kraken : Nashville Predators Nashville Predators 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Góly:

41:24 Burakovsky (R. Evans, Bjorkstrand) Góly:

15:37 Novak (McDonagh, Jankowski)

43:59 Josi (F. Forsberg, Nyquist)

49:03 Josi (McDonagh, Jankowski)

58:40 F. Forsberg Sestavy:

Grubauer (Daccord) – Dumoulin, Larsson (A), Oleksiak, Borgen, R. Evans, Schultz – McCann, Beniers, Eberle (A) – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – B. Tanev, Yamamoto, Burakovsky – Tatar, Bellemare, Kartye. Sestavy:

Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Josi (C), Lauzon, A. Carrier, Barrie, L. Schenn – F. Forsberg, O'Reilly (A), Nyquist – Beauvillier, Sissons, Zucker – Jankowski, Novak, Evangelista – Co. Smith, McCarron, Sherwood. Rozhodčí: St. Laurent, Nicholson – Tobias, Toomey Počet diváků: 17 151

Boston Bruins Boston Bruins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:5 (1:1, 1:1, 4:3) Góly:

15:51 Geekie (DeBrusk, Wotherspoon)

35:22 Coyle (Marchand, Zacha)

41:08 Coyle (Pastrňák, H. Lindholm)

43:45 Beecher (Peeke, J. Boqvist)

44:04 DeBrusk (Marchand, H. Lindholm)

57:01 Heinen (Frederic) Góly:

04:18 Poehling (Hathaway, Zamula)

32:01 Farabee (York, Tippett)

54:12 Deslauriers

55:14 Frost (Tippett, York)

57:57 Farabee (Tippett, Konecny) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – Grzelcyk, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Wotherspoon, Peeke – Marchand (C), Coyle, DeBrusk – J. van Riemsdyk, Zacha, Pastrňák (A) – Heinen, Geekie, Frederic – Beecher, J. Boqvist, Brazeau. Sestavy:

Sandström (Ersson) – York, Sanheim, M. Staal, Attard, Zamula, E. Johnson – Farabee, Laughton (A), Konecny (A) – Tippett, Frost, Foerster – Deslauriers, Couturier (C), Atkinson – N. Cates, Poehling, Hathaway. Rozhodčí: Lee, Rank – Kovachik, Johnson Počet diváků: 17 850

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) Góly:

17:41 Jenner (J. Gaudreau, Severson)

20:49 A. Nylander (Provorov)

35:03 J. Gaudreau (A. Nylander, Jenner)

58:55 A. Nylander (J. Gaudreau) Góly:

31:48 Zetterlund (Ferraro, Granlund)

51:42 Thrun (Labanc) Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Severson, Christiansen, Gudbranson (A), Bean – A. Nylander, Jenner (C), J. Gaudreau – Marčenko, Sillinger, Texier – Fix-Wolansky, Voronkov, Pyyhtiä – Meyer, Gaunce, Olivier. Sestavy:

Chrona (D. Cooley) – Addison, Ferraro (A), M. Vlasic, Thrun, Burroughs, MacDonald – Zetterlund, Granlund (A), Barabanov – Kunin (A), Eklund, Zadina – Kostin, Sturm, Bordeleau – Bailey, Carpenter, Labanc. Rozhodčí: Syvret, MacPhee – Galloway, Berg Počet diváků: 16 967

St. Louis Blues St. Louis Blues : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:2N (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

25:49 Kyrou (Neighbours, Thomas)

40:27 B. Schenn (Kyrou, Leddy)

Kyrou Góly:

41:10 Rossi (Kaprizov)

56:01 Kaprizov (Zuccarello, Bogosian) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Leddy, Kessel, Krug, Faulk, Perunovich – Kyrou, Thomas (A), B. Schenn (C) – Neighbours, Bučněvič, Z. Bolduc – Kapanen, Hayes, Saad – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin (A), Merrill, Chisholm – Boldy, Hartman, Kaprizov (A) – Zuccarello, Rossi, M. Johansson – F. Gaudreau, Chusnutdinov, M. Foligno (A) – Lettieri, Lucchini, M. Shaw. Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Alphonso, Kelly Počet diváků: 18 096