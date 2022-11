Král v NHL: Nervozita, nováčkovské kolečko i škobrtnutí, které přineslo gól

Ve čtvrtek odpoledne, kdy měl slavný kanadský klub volno, už Král seděl na letišti znovu. Vracel se k farmářskému týmu na utkání v Lavalu, což je předměstí Montrealu.

První epizoda ve slavné lize trvala pro bývalého obránce Komety Brno dva zápasy. Bral to sportovně.

„Asi se s tím dalo počítat. Nahoru mě zavolali kvůli tomu, že byli zranění tři beci. Muzzin je zraněný furt, ale další dva kluci se vracejí. Smutný z toho nejsem. Těším se, že budu hrát pravidelně,“ hlásil do telefonu.

Otrávený byl snad jen z toho, že místo volného dne trčí v odletové hale, kde čeká na zpožděný let.

Měl jste čas popřemýšlet o tom, co vám poslední dny během vstupu do NHL přinesly?

Že bych o tom vyloženě rozjímal, to ne. Pořád převažuje radost, že se mi povedlo dva zápasy v NHL odehrát, že to mám za sebou. Dočkal jsem se a můžu se soustředit na to, co bude.

Což je místo v obraně Toronta Marlies v AHL. A dál?

Pokud se žádnému z obránců Maple Leafs nic nestane, budu na farmě čekat na další šanci. Řekl bych, že to je teď pro mě plán.

Stačí vám to?

Kdyby mi někdo v létě řekl, že dva týdny po zahájení nového ročníku NHL budu mít za sebou první dva starty, bral bych to všemi deseti. Přišlo to dřív, než se čekalo. Před sezonou jsem si myslel, že to přijde později, pokud vůbec. Vyvíjí se to víc než dobře.

Obránce Filip Král debutoval v NHL v dresu Toronta

Jaká byla NHL?

Den před zápasem v Los Angeles jsem se dozvěděl na tréninku, že budu hrát. V den zápasu jsem na sobě pozoroval nervozitu, ta pak trvala i během rookie lapu (přednostní kolečko před rozbruslením pro debutanty) a hymny. Při zápase to opadlo a v Anaheimu už jsem tak nervózní nebyl. Mrzí mě, že jsme oba zápasy prohráli. Co se mých výkonů týká, mluvil se mnou trenér v pozitivním duchu. Dokázal jsem si, že v NHL můžu hrát.

Rookie lap absolvuje každý nováček v NHL, sám před zbytkem týmu vstoupí na led. Splnil vaše představy?

Nevěděl jsem, co od toho čekat, nic jsem si nepředstavoval. Pocítil jsem při něm obrovské nadšení. Rookie lap jedna z nejkrásnějších tradic v hokeji. Musím říct, že jak jsem tam kroužil sám, tak jsem si pak už říkal, že by už kluci mohli přijít taky na led a mohli bychom začít. (úsměv) Užil jsem si to, jsem za to strašně rád a už to budu mít navždycky.

Prý se vám slavnostní chvilku pokusili spoluhráči opepřit kanadským žertíkem.

Jenom si dělali legraci, že mi vezmou helmu, abych musel naskočit bez ní. To snad ale ani nejde.

Co si odnesete ze samotných zápasů?

Ten první v Los Angeles se mi hodně povedl, trenéři mě dávali i na oslabení, když byli naši beci vylučovaní. V Anaheimu mi to na druhý den přišlo těžší, tam jsem měl dobré věci, ale taky jsem tam namazal soupeři.

Obránce Toronta Filip Král (82) během zápasu s Anaheimem.

Franku Vatranovi z Anaheimu jste při vyvážení puku předvedl efektní otočku, díky které jste mu ujel. Sebevědomí vám tedy zřejmě nechybělo.

Nabízelo se, když hraju na pravé straně, že se tahle otočka dá využít. Přemýšlel jsem o ní a pak jsem ji i udělal.

Jiný váš manévr ve stejném zápase byl kuriózní. Upadl jste s pukem na holi u mantinelu, čímž vznikla ve středním pásmu nečekaná díra, vy jste do ní prostrčil puk a Toronto z akce skórovalo.

Vzniklo to ze založení útoku, kdy jsme nebyli pod tlakem. Vyjížděl jsem z našeho pásma a neviděl jsem možnost, komu nahrát, tak jsem to chtěl otočit a kousek se vrátit. V tu chvíli mi podjely brusle. Viděl jsem, že na mě hned jdou dva domácí hráči, naštěstí jsem rychle vstal a prostrčil puk na červenou čáru, odkud šel brejk dvou na jednoho. Dopadlo to dobře.

Proč nemáte asistenci?

Na červené puk ještě protečovalo naše křídlo. Odtud šel puk na Nylandera, který nahrál Malginovi na gól.

Škoda, mohl jste mít hned první kanadský bod.

Bylo by to pěkné. Nevadí, počkám si na další šanci.

Vyslechl jste si po akci narážky na svoji přihrávku?

Hlavní trenér se na mě otočil a smál se, že dobrá práce, tak jsem se začal smát taky. Říkali mi, ať si vyměním nože na bruslích, tak jsem jim řekl, že to nebylo v nožích, ale v nohou.

Filip Král (vpravo) z Toronta atakuje v přípravném utkání Tylera Toffoliho z Montrealu.

V NHL jste se sice objevil poprvé, ale slušné porce minut jste nedávno odehrál v přípravě. Bylo říjnové tempo výrazně vyšší?

Rozhodně bylo. Většinu přípraváků odehrály třeba dvě lajny z NHL a zbytek týmu byl z mladších hráčů nebo z kluků z farmy. Teď už nastoupili čistě jen hráči na úrovni NHL, lajny byly téměř vyrovnané. Bylo to mnohem náročnější.

Poznal jste na vlastní kůži i pověstný mediální humbuk kolem hokeje v Torontu?

Cítit je všude. Na každém tréninku je třicet až čtyřicet novinářů, po každém tréninku jsou v kabině rozhovory. V Kalifornii přišlo na hokej pět novinářů, zato do naší šatny jich po utkání kolem mě naběhlo dvacet. Zajímal je zápas, moje pocity, jaké to bylo, takové ty klasické otázky.

Řešilo se i to, že Král nastoupil proti Kings, tedy Králům?

To se řeší jenom v Česku, v Americe tohle nikdo moc nevěděl, že se Kings česky řekne Králové.

Když jste se vraceli z Kalifornie, doufal jste, že ještě nastoupíte ve středu doma proti Philadelphii?

Nevěděl jsem, jak to dopadne. Byl jsem s týmem na soupisce, místo zápasu jsem ale zamířil na tribunu. Škoda. Bylo by pěkné zahrát si doma v Torontu, kde je atmosféra nesrovnatelná s Kalifornií, mohla by přijít i moje přítelkyně. Snad bude další šance příště.

Hráči Toronta s Filipem Králem (uprostřed) slaví vítězství v přípravném zápase nad Ottawou.

Jaký máte při pendlování mezi Maple Leafs a farmou režim?

Tréninkovou halu máme stejnou, takže mi jen přehodí věci z jedné šatny do druhé. Zápasovou halu mají Marlies trochu stranou od centra na cestě mezi hlavní halou pro Maple Leafs a tou tréninkovou. Všechno je to víceméně u sebe.

Takže pokud vás povolají do NHL, jen si vezmete letenku, oblek a vyrazíte?

Většinou mi nachystají bágl, ten si vyzvednu, a pokud cestuji sám, už se s ním přepravuji po vlastní ose.

Takhle jste z farmy v Torontu cestoval na rychlý záskok k zápasům do Kalifornie?

Povolali mě, ještě když Maple Leafs hráli doma, takže jsem se připojil k mančaftu a letěl jsem s ním do Winnipegu. Tam mi řekli, že mám letět zpět a hrát za farmu, což jsem splnil, a za dva dny jsem za Maple Leafs letěl do Las Vegas.

Docela divočina.

Cestování je na tom to nejhorší. Pořád lítat tam a zpět, za poslední dva týdny jsem pořádně nebyl v Torontu doma, neměl jsem den volna.

Kdybyste si mohl vybrat, chtěl byste být raději jako sedmý bek v NHL a čekat na tribuně na šanci, nebo hrát na farmě?

Oboje má svoje pro a proti. Nedokážu říct, co bych bral raději. Samozřejmě každý chce být nahoře, i já, je to můj cíl. Pokud se nevejdu mezi sedm beků, musím na farmu, aby se Toronto vešlo do kvóty třiadvaceti hráčů na soupisce pro NHL. Pak se snažím hrát, jak mám, a neřešit, co bude.