Zacha s Vránou dvěma body pomohli k výhrám, chytali čtyři čeští brankáři

Boston nastřílel Arizoně, jejíž branku strážil Karel Vejmelka, šest gólů. Na žádném bodu se ale nezvykle nepodílel David Pastrňák, zato Pavel Zacha přidal k brance i jednu asistenci. Stejně se dařilo i Jakubu Vránovi, který pomohl Detroitu k vítězství nad New Jersey. První gól v nové sezoně NHL zapsali také Dominik Kubalík a David Kämpf. Do brankoviště se postavili kromě Vejmelky i Petr Mrázek (Chicago), Daniel Vladař (Calgary) a Vítek Vaněček (New Jersey).