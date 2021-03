Samotáři v NHL. Přísná pravidla nahlodávají duševní zdraví hokejistů

Tomáš Hertl bojoval už se šrámy i covidem. A taky musel vydržet bez rodiny. Hraje se, ale prima sezona to není. | foto: AP

Za jiných okolností by Tomáši Hertlovi záviděla drtivá většina obyvatel této planety. Na čtyři dny do Las Vegas by rád vyrazil leckterý smrtelník. I pro borce z NHL je město hříchu se všemi svými atrakcemi zvlášť přitažlivou štací. V této sezoně ovšem musí zapomenout na bujarou týmovou večeři nebo chvilku vzrušení v jednom z přepychových kasin v legendární oblasti zvané Strip.