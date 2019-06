Letní trénink gólmanů NHL? Občas vzduchem létají i rakety

Kurty na beachvolejbal v akvaparku Vodní ráj nebo hala na badminton v Teniscentru Jihlava. I na takových místech v těchto dnech můžete potkat dva brankáře Calgary a jednoho San Jose, tedy týmů zámořské NHL. Na další sezonu se společně připravují David Rittich, Rus Arťom Zagidulin (oba Flames) a Josef Kořenář (Sharks).

„Začali jsme takhle loni trénovat s Ríťou. Podávali jsme dobré výkony, tak jsme se dohodli, že v tom budeme pokračovat,“ říká Josef Kořenář. „Arťom je z Magnitogorsku, byl draftovaný a podepsal smlouvu s Calgary. Začne ve Stocktonu, takže se asi budeme často potkávat,“ pokračuje Kořenář, který dosud působil na farmě San Jose.

O náplň přípravy se stará trenér hokejových brankářů Dukly Jihlava Jan Dršata. „S Honzou spolupracujeme už dlouho, dělá mi trenéra gólmanů už od juniorky. Loni jsem mu navrhl, že by mi mohl pomoct, udělat mi letní přípravu,“ vysvětluje Rittich. „Napadl mě on, protože jsme kamarádi a udělal toho pro mě spoustu, už od mládeže.“

Společně na sebe poprvé narazili, když byl Rittich ve starším dorostu. „Dělali jsme spolu tři roky v mládeži, potom rok v áčku, když byl Petr Jaroš v Dinamu Minsk v KHL,“ zmiňuje Dršata šéftrenéra jihlavských hokejových gólmanů.

„Když David přestoupil do Mladé Boleslavi, dělali jsme spolu individuálně. A teď už druhý rok jedeme přípravu kompletně, na suchu i na ledě,“ pokračuje Dršata. „Je to úplně jiná práce než s mládeží v Jihlavě. Jiná kvalita, jiný přístup, nemůžu si to vynachválit.“

Na badminton chodí také brankáři jihlavského áčka

Ke zmiňované trojici „zámořských“ gólmanů se v tréninku přidávají další. Nejen s překladem do ruštiny pomáhá útočník Anatolij Protasenja, na středečním badmintonu nechyběli dva mladí brankáři prvoligového áčka Dukly Jihlava: Jan Brož a Ondřej Chaloupek.

„Kluci z áčka sice mají svou náplň přípravy, ale chodí i s námi. A my jsme rádi, že tu jsou,“ těší Ritticha. „Potkáváme se sice jen při badmintonu, ale i tak je to motivace“ upřesňuje Brož. „Jde o super sport, na rychlost i vytrvalost. A když si mám s kým zahrát, je to paráda.“

Ritticha, který by se v příští sezoně měl stát jedničkou Calgary, baví posilovna. Ale těší ho, že dojde i na hry. „Kdo mě zná, ví, že jsem hodně soutěživý. Když mi hodíte kostičku, nepustím ji,“ směje se.

To je vidět i při badmintonu. Po pár nepodařených úderech praští raketou do zdi. „Dneska jsem toho moc neprohrál, tak to bylo ještě dobré. Minulý týden raketa létala vzduchem víc, takže jsem rád, že jste přišli až teď,“ smál se.

„David je veselý, všechno umí odlehčit, ze všeho udělat srandu. Ale co se týče pracovní morálky, je skvělý,“ tvrdí Dršata. „Pracuje výborně.“ Na malé vytížení si nemohou stěžovat. „Každý den ráno máme posilovnu, třikrát týdně chodíme na hry. Dvakrát na beachvolejbal, kde mají kluci i starty, sprinty v písku, tenis nebo raketbal. A jednou na badminton,“ nastiňuje průběh přípravy Dršata.

„S náplní jsem spokojený, je hodně pestrá. A co se týče kvality tréninků, řekl bych, že je to náročnější než loni,“ přemýšlí Rittich. „Ale dá se to zvládnout. A je to věc, kterou v sezoně najdeme.“

Třeba ve chvíli, kdy – jak Rittich doufá – už bude plnit roli jasné brankářské jedničky Flames.