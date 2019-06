Sázku brankářů vyhrál Rittich. Blažek mu kryl jen čtyři penalty

Bylo vidět, že chytat umí a vždy to uměl Hokejový brankář David Rittich při fotbalové exhibici. Je známý tím, že nesnáší porážky. Jakékoli! Třeba i jen při tréninku nebo při hře. Hokejový brankář David Rittich však zároveň má rád výzvy a sázky. A tak nebylo divu, že jednu takovou přijal a postavil se v penaltovém duelu tváří v tvář fotbalovému brankáři Jaromíru Blažkovi. „To víte, že jsem obavy měl,“ přiznává Rittich. „V pátek jsem si vzal balon a šel jsem si penalty natrénovat. Říkal jsem si: on chytal za Spartu, v nároďáku, v Německu... A já sotva kopnu do balonu,“ usmívá se. „Tak jsem si to šel vyzkoušet, abych aspoň věděl, kam se mi kope lépe.“ Příprava pomohla. Z deseti pokusů legendárního gólmana šestkrát překonal. „Porazil jsem ho,“ hlásil spokojeně. „Za stavu 6:3 jsem si říkal, že už to raději kopnu vedle, aby z toho měl dobrý pocit i on.“ Rittich by se nebránil ani případné odvetě na ledě. „Můžeme to zkusit,“ přemýšlí. „Určitě bych se cítil lépe v bráně, když by na mě jezdil Jarda nájezdy.“ Pro hráče, který sedmkrát vyhrál nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, má Rittich slova uznání. „Má toho za sebou opravdu hodně a jsou věci, které se nezapomínají. Bylo vidět, že to má furt v sobě. Chytat umí a vždycky uměl.“ Důležitější než sportovní výkon byl fakt, že se podařilo vybrat i zajímavou částku. „Pro rodinu Filových z Komárovic jsme získali skoro 25 tisíc,“ prozradil Rittich. „My jsme dali tu část, kterou jsme měli podle pravidel sázky domluvenou. A zároveň jsme obešli lidi kolem fotbalového hřiště, u kterých se vybralo dalších 15 tisíc. Kloubouk dolů před nimi, že sáhli do peněženky a pomohli dobré věci.“ Rodina Filových před dvěma lety zažila tragickou událost. Profesionální dřevorubec přišel při nehodě během kácení stromu o dceru, současně zraněná manželka skončila na invalidním vozíku.