Náročné období překlopil Pastrňák v parádu. Stále dospívá, tvrdí kouč

Při prvním pohledu na body byste neřekli, že Pastrňák řešil nějaké problémy. Statistiky říkají: dvanáct zápasů, jedenáct bodů.

Jenže kdo se díval na zápasy, všiml si, že Pastrňák už v sérii s Torontem i poté s Columbusem často chyboval. Nepřesně nahrál, ztratil puk nebo zkazil kličku, nedával góly. Pastrňák obecně bojuje s fyzickou hrou soupeře a Blue Jackets na první řadu Bruins nasazují obránce Setha Jonese a třeba útočníky Zacha Werenského nebo Davida Savarda - urostlé tvrďáky.

„Dávali mu zabrat, neměl čas ani prostor, to pro něj bylo náročné. Je to hráč, který chce puk stále u sebe, oni na něm přitom neustále viseli,“ říká brankář Tuukka Rask.



I z toho důvodu trenéři Pastrňáka přeřadili do třetí lajny, kde se dařilo dvojici Marcus Johansson - Charlie Coyle a kde měl jejich formy využít.

„Nechci mluvit o sobě, je to týmový sport. Snažím se týmu pomoct a dělám to nejlepší, co umím,“ komentoval situaci 22letý útočník.

Netrvalo dlouho, Pastrňák se ze třetí řady vrátil do elitní první a o víkendu dvěma góly zařídil vítězství 4:3 a vedení Bruins v sérii 3:2.

Prvním gólem zvyšoval ve třetí třetině na 3:1 při úniku dvou na jednoho střelou k levé tyči (z jeho pohledu). Vítězné branky dosáhl tak, že nasměroval puk za přesouvajícího se Sergeje Bobrovského po nahrávce Marchanda.

„Pasta je tvrďák, musí se tím probít. A má v sobě hrdost. Jde o mladého kluka, který stále dospívá a učí se, jak hrát v play off. Proto má kolem sebe dobré hráče, aby mu s tím pomohli. I my mu věříme,“ tvrdí nyní kouč Cassidy.

„Už jsme na to chvíli čekali. Nechci říkat, že na sebe klade hodně tlaku, spíš to bere jako odpovědnost. My ho potřebujeme, teď taky ukázal proč. A když si udrží určitou stálost výkonů, jde z našeho týmu strach,“ komentuje výkony svého spoluhráče obránce Torey Krug.

Boston nastoupí do šestého utkání v noci z pondělí na úterý a vítězství by ho posunulo do finále Východní konference proti Carolině. „Můžete od něj (Pastrňáka) hodně čekat. To je nevyhnutelné. Dělá to celý rok,“ předpovídá spoluhráč z útoku Brad Marchand.



„Kdo Pastrňáka zná, ví, že mu na výsledcích hodně záleží,“ dodává Cassidy.



