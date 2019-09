Sokolovský Kuchař: V hlavě jsem měl, že ten nájezd chci to chytit

„Věřil jsem, že to zvládneme.“ Samotný nájezd jel ostřílený Vladimír Svačina, největší hvězda v kádru Poruby.



„Hrál extraligu, vím to, šikovný hráč, pravák, já jsem levák, vydedukoval jsem si, co by mohl udělat. Když se ke mně blížil, měl jsem v hlavě jen to, že to chci chytit. Chtěl mi asi vystřelit pod lapačku, já zůstal stát a naštěstí byl ve správný čas na správném místě a chytil to,“ popisuje Kuchař své pocity během důležitého momentu.

Baník hrál, góly dával soupeř

Bohužel nebyl zužitkován ve formě jakou si všichni přáli, ze všech stran na hru Sokolova sršely komplimenty, ale. „Kluci hráli výborně, za to jim ode mě patří obrovský dík, ale bohužel nemáme tři body,“ přidává sokolovský gólman. I diváci byli nadšeni.

„Skvělá atmosféra, fanoušci nás pořád podporovali celý zápas, i když jsme si to svým způsobem sami prohráli,“ děkuje Ondřej Kuchař.

Rychlý úvod soutěže

Už dnes nastoupí Baník na ledě Vsetína, těžká zkouška ohněm a hlavně náročná, během pěti dnů se hrají tři zápasy, ve středu doma přivítají Frýdek-Místek.

„Věříme každý sám sobě, jsme tady taková sokolí rodina a vím, že to všechno zmákneme. Do Vsetína nejedeme na výlet, jedeme tam podat co nejlepší výkon. Musím já nebo druhý gólman, kdo bude chytat, podat takový výkon, abychom pomohli klukům a ti musí podat takový výkon, prostě rubat, rubat a rubat a ono to přijde. Já tomu v srdci věřím a jsem naštvaný, že to zatím není bodově oceněno. Věřím všemu, co se tady děje, konceptu hry, kultury klubu a jsem strašně rád, že tu jsem. Tento klub je nyní pro mě srdcová záležitost a jiný mě nezajímá,“ říká Ondřej Kuchař.

Být jako pilot Formule 1

Ovšem ve Vsetíně je velmi bouřlivé publikum, jak se v takovém prostředí hraje?

„Chytal jsem tam dvakrát, znám atmosféru, ale neřeším to. Ve Formuli 1 se říká, že když pilot zavře hledí, neřeší nic kolem a já když zavřu masku, dám si ji na hlavu, neřeším nic kolem. A tak by to měl mít každý hráč, udělat si kolem sebe bublinu, jet si svoji práci, udělat si ji a nevnímat vůbec lidi,“ dodává sokolovský brankář Ondřej Kuchař. Hned ve středu hraje Baník doma s Frýdkem-Místkem.