Lovosický „Jágr“ válí v krajské lize v 57 letech: Jarda rady nepotřebuje

„Jarda Jágr ode mě rady nepotřebuje. Když bude chtít, bude hrát také tak dlouho,“ usmíval se 57letý Gudera, jenž je v Lovosicích hrajícím trenérem. „Taky manažerem a vedoucím týmu, jsem tu prostě všechno,“ líčil po zápase v Chomutově, kde jeho Lovosice dostaly patnáctigólovou nakládačku.

„Hrozný zápas. Nečekal jsem až takový. I když máme kluky, kteří přišli po jednom tréninku na zápas. V Lounech jsme hráli v 11 lidech, s jedním bekem, na Chomutov jsme sehnali víc hráčů. Ale nemáme natrénováno, někteří kluci byli jen jednou na ledě,“ přiznává. Že by výsledek ovlivnila i „extraligová“ atmosféra v Chomutově? „To ne, kluci se těšili na pěkný stadion a kvalitního soupeře.“

U Pirátů naskakoval Gudera na led sporadicky, ještě loni hrával pravidelně. „Odehrál jsem celou soutěž, chodilo nás jen deset až dvanáct. V Chomutově nás bylo čtrnáct, být nás šestnáct, už budu jen koučovat.“

Spíš ale bude muset dál pomáhat na ledě. „Kraj hrajeme deset let, jednou jsme byli ve finále s Louny, ale zase jsme to projeli tím, že nás přišlo jen jedenáct. Kluci jsou dobří, ale tréninková morálka střídavá. Není tu přístup k hokeji jako v 70. a 80. letech, to bylo o něčem jiném. Není u nás zázemí, jako když v Lovosicích bylo Kladno B,“ vzpomíná.

Nálepce lovosický Jágr se brání. „Já jsem z Litoměřic! Hrál jsem extraligu na Slovensku, v Lovosicích jsem dekádu. Stáhl jsem si sem kluky z juniorek, co se jinde neprosadili.“