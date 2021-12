Třicet šest střel, nula gólů. A z gólmana Slavie byla hvězda, mrzelo Třebíč

Přitom na slávistického gólmana Romana Málka vystřelili domácí celkem 36krát. „Udělali jsme z něho hvězdu,“ pokračoval v chmurném hodnocení Pokorný. „Vím, že to bude znít jako klišé, ale pro nás v pondělí platilo, že i kdybychom hráli až do jedenácti večer, gól bychom stejně nedali,“ měl jasno kouč.

Jeho svěřenci dokázali spálit i nejvyloženější šance. „Netrefili jsme ani prázdnou bránu. Nebo spíš trefili, ale brankář tam ze zoufalství strčil hokejku a my hodili puk přímo na ni,“ krčil rameny Pokorný.

Vítězství Pražanů nicméně nezpochybňuje. „Hráli dobře, agresivně, dávali nám strašně málo času na zakončení. A hlavně využili svoje šance, proto vyhráli zaslouženě,“ ujišťoval hlavní trenér Horácké Slavie, který v klubu zároveň působí jako sportovní manažer.

V normální hrací době prohráli třebíčští hokejisté před vlastním publikem v rámci letošní sezony úplně poprvé. „Což vypadá jako velmi dobrá bilance, jenže zrovna to byl zápas mezi svátky, na který dorazil maximální povolený počet lidí, a ti si nemohli ani jednou zařvat gól,“ litoval Pokorný.

Dalším důvodem, proč zápas dopadl tak, jak dopadl, je podle něj i mizerná úspěšnost přesilových her. „Pokud neproměníme ani jednu ze sedmi početních výhod, tak není co řešit. To by musel být zázrak, abychom něco uhráli. Zkoušíme to zleva zprava, tak i onak, všechno marné,“ povzdechl si.

Třetí porážka v řadě sice sesadila Horáckou Slavii z čela tabulky Chance ligy, přesto je její pozice stále hodně silná.

„Potýkáme se teď s tím, co se stalo jiným týmům na začátku sezony nebo v jejím průběhu – trápí nás poměrně velká marodka. Sestavu máme trochu rozbitou,“ přiznal Pokorný. „Čeká nás pauza, kterou musíme využít k tréninku, abychom pak mohli začít znovu pěkně od podlahy,“ zmínil třebíčský kouč fakt, že znovu bude hrát jeho tým až 3. ledna. Ve středu má totiž volný los.