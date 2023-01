Hraje každý, kdo má ruce a nohy. Jihlava se trápí, Třebíč i bez marodů boduje

Ve zcela rozličném rozpoložení končili kalendářní rok 2022 dva prvoligové hokejové celky z Vysočiny. Zatímco Třebíč dokázala v posledních třech utkáních urvat všech devět bodů, Jihlava ve stejném období vyšla zcela naprázdno. „Prohry jsou každopádně nemilé,“ říká trenér Dukly Viktor Ujčík. „Ale bereme to tak, že i tohle k hokeji patří. Přece jen hrajeme s týmem, který je oproti začátku sezony oslabený o spoustu hráčů,“ zmiňuje vynucené absence zraněných útočníků Filipa Semana a Otakara Šika či přesun Tomáše Čachotského do extraligových Českých Budějovic. „Doufáme, že se v dohledné době vrátí do sestavy Tomáš Havránek,“ zmiňuje Ujčík dalšího forvarda, který do aktuálního ročníku ještě nezasáhl. „11. ledna má kontrolu s čelistí Ota Šik, v příštích dnech budeme řešit i příjezd z dvacítky Matouše Menšíka a to, jestli tady bude zůstávat, nebo ne,“ připomněl Ujčík reprezentanta, který nyní válí na mistrovství světa hráčů do 20 let.

Jmenovaní hráči by měli zvýšit konkurenci v týmu. „Teď u nás hraje každý, kdo má zdravé ruce a nohy,“ říká s nadsázkou Ujčík. „Potřebujeme, aby se kluci museli trošku bát o místo.“ Dobrou zprávou je, že se Dukle zatím vyhýbají respirační choroby. „To musím zaťukat, zatím to šlo mimo nás,“ říká Ujčík. „Možná se ta viróza za námi do podzemí nemůže dostat,“ zmiňuje fakt, že Dukla během modernizace CZ LOKO Arény našla zázemí v podzemních prostorech malého „zimáčku“.

Plánovat sestavu? Zbytečné!

Ve zcela obrácené pozici jsou po pár dnech zápasové pauzy hokejisté Třebíče. „Možná je to ještě horší, než to bylo,“ krčí rameny trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Někteří hráči i trenér Barvíř měli po Vánocích horečku a po Novém roce zase řešíme další tři hráče mimo sestavu,“ kroutí hlavou.

O tom, jak by měla vypadat sestava pro dnešní duel na ledě ostravské Poruby, tak není jasno. „Všechno to poskládáme až zítra ráno, před odjezdem na zápas,“ říká Pokorný. „Protože opravdu teď si něco plánovat je, abych pravdu řekl, úplně zbytečné,“ mrzí Pokorného. Naopak kouče a sportovního manažera bílých hvězd může těšit fakt, že navzdory složité situaci se jeho týmu výsledkově daří. „S tím jsme maximálně spokojení. Mužstvo se semklo, a konec roku byl pro nás pozitivní,“ pochvaluje si šest výher v posledních sedmi zápasech. „Rádi bychom stejně dobře vykročili do nového roku,“ dodal Pokorný.