Hradec s nožem na krku, chybí góly. Přichází model Vítkovice, říká Lev

„Chtěl jsem hlavně pomoci týmu a dělal jsem, co jsem mohl. Bohužel, byl to podobný zápas jako ty u nás,“ hodnotil Lev.

Vynechal osm utkání, kvůli problémům s prsním svalem chyběl v sestavě od startu semifinálové série s Vítkovicemi.

„Nehrál jsem dva tři týdny. Potřeboval jsem se dostat to tempa. Na ledě je vše o hodně rychlejší než vidíte z tribuny. Tomu jsem se snažil přizpůsobit. Bohužel. Prohra.“

A znovu velmi těsná. „Jeden gól dostanete skoro vždycky. Kolikrát se vám podaří hrát na nulu? Chybou je, že góly nedáváme,“ přemítal Lev.

A dodal, že na to, co s tím, se všichni stále ptají: „Pořád se to opakuje. Říkáme si to neustále, mít tlak do brány, střílet a proměňovat šance. Bohužel se nám to nedaří.“

Mohl by pro Hradec Králové být návod, že v semifinále nad Vítkovicemi vedl 3:0, ale soupeř stav série vyrovnal?

Daniel Voženílek dotírá na Jordanna Perreta.

„Doufejme, že to také zdramatizujeme. Zítra už hrajeme s nožem na krku. Podle toho to musí vypadat. Doufejme, že to zvládneme.“

Svěřenci Tomáše Martince si ale budou muset dávat pozor na úniky třineckých hokejistů. Třetí střetnutí rozhodl před Matějem Machovským osamocený Marko Daňo.

„I když nám ujížděli i Vítkovičtí, a určitě mají kvalitní hráče, tak Třinec je ještě o stupínek dál. Dnes měli jednu obrovskou šanci, z ní dali gól a zavřeli to. Máme optický tlak i nějaké šance, ale chybí nám poslední krůček.“

Ten nyní schází i Ocelářům, jenže k titulu. Lev o frustraci z účelného třineckého hokeje, kdy protivníci vyhazují puky ze své obranné třetiny a v případě potřeby udeří, nemluví.

„Hrají tak i během sezony, ale teď je to ještě urputnější, protože jde o play off. Čekají na jednu chybu a my jsme jim ji zatím dali. Je to frustrující, ale jsme dost silní v hlavě, měli bychom být. Těch situací je tisíc úplně stejných. Musíme počkat na jednu, dvě, tři, kdy soupeř udělá chybu, nebo přijde odraz, cokoliv a toho musíme využít. To se zatím nedaří.“

Lev zároveň odmítá, že by se Východočeši zaměřili především na obranu jako Vítkovice v semifinále.

„Že bychom se zatáhli, nastoupili na červenou a čekali na jednu přesilovku?“ usmál se. „To ne. Máme nějaký styl, který nemůžeme měnit po pětašedesáti nebo sedmdesáti zápasech v sezoně. Něco nás dovedlo do finále, také v něm musíme produkovat hokej, který umíme. Můžeme změnit jedině detaily. Podíváme se na třinecké chyby na videu, protože oni je taky dělají. Už jsme si je i ukazovali.“

A vzápětí dodal: „Ale asi ano, přichází model Vítkovic. Zkusit teď dostat sérii domů a pak jít krůček za krůčkem.“