Probuzení kanonýra. Daňo podržel Třinec a hlásil: V neděli to můžeme ukončit

Právě on třetí duel rozhodl, když ve středním pásmu zachytil vyhozený kotouč po přihrávce Arona Chmielewského a samostatný únik zakončil precizním bekhendovým blafákem.

Pokud pomineme jeho gól do prázdné branky ve čtvrtfinále se Spartou, nejlepší střelec základní části aktuálního ročníku se trefil po dlouhých sedmnácti zápasech.

„I ten do prázdné je gól,“ usmál se slovenský útočník. „Ale samozřejmě mě těší, že mi to tam konečně spadlo. Navíc v tak extrémně důležitém zápase. Je skvělé, že jsem mohl mužstvu pomoci takovým způsobem.“

Podívejte se na vítěznou trefu Marka Daňa.

Co se vám honilo hlavou, když jste jel sám na gólmana?

Aby mě nedojel jejich bek a abych, když se rozhodnu pro blafák do bekhendu, puk zvedl jen nad beton a ne do lapačky.

Čekal jste perfektní Chmielewského přihrávku?

Křičel jsem, ať mi to hodí o mantinel, ale on se rozhodl nahrát středem. Na chvíli jsem puk ztratil, ale hokejku jsem dal na led a naštěstí mi přistál na bekhendu. Po tom jsem už šlapal dopředu s hlavou dole. Jsem rád, že mě obránce nedobruslil, že jsem si puk zakryl a vyšlo mi i zakončení.

Jaký to byl zápas?

Opět to byla super robota od všech. Káca (brankář Ondřej Kacetl) udržel čisté konto, takže znovu výborný výkon. Nedostat gól bylo důležité.

O čem svědčí, že padla jen jedna branka?

Šance ale byly na obě strany. Výborně chytali gólmani. My jsme naši příležitost využili a zavřeli to, zablokovali jsme všechny střely a Káca nás v důležitých momentech podržel. Hosté měli na konci v přesilovce dobrý signál. Zahráli to zpoza branky o mantinel a trefili boční síť, takže nám pomohlo i štěstíčko, ale to k tomu patří.

Zdá se, že když se dostanete do vedení, hodně si věříte. Je to tak?

Každý víme, co máme dělat. Tady se to tak hraje dlouhé roky, systém je zažitý a noví chlapci ho pochytili velmi dobře. Umíme hru korigovat. Když potřebujeme být aktivní, tak jsme. V případě, že vedeme, se umíme stáhnout, ale samozřejmě nemůžeme celý zápas stát jen ve středním pásmu. Ta vyváženost mezi tím, kdy napadáme a bráníme, tam je.

Do hradecké sestavy se po zranění vrátili obránce Jank a útočník Lev Čekali jste to?

Je to play off, nemají se na co šetřit. Zkoušeli tým po dvou prohrách obměnit, doplnit. Nevím, jak vážná měli zranění, ale jsou to tvrdí chlapi, zvládli to. Kdybychom se my potýkali s podobnými problémy, taky bychom se kousli.

V neděli už může po třízápasovém trestu za faul na Sedláka nastoupit Hudáček. Bude to pro vás velká posila?

Uvidíme, jak se rozhodnou trenéři. Ale když nastoupí, bude to velký přínos pro nás. Libor předváděl skvělé výkony.

Třinecký Vladimír Dravecký (vlevo) v souboji s Kevinem Klímou z Hradce Králové

Schází vám jedno vítězství. Nepodlehnete euforii?

Tak... Opět musíme hrát obětavě celých šedesát minut. A když bude potřeba, tak i více. Do zápasu půjdeme s čistou hlavou a dobrým nastavením. Věřím, že když podáme takový skvělý týmový výkon jako dnes, máme šanci to zítra ukončit.

Pomůže vám, že z minulých let víte, jak poslední zápas zvládnout?

Bude to náročné, protože už nemají co ztratit. Ale dnes to taky bylo extrémně těžké. Věřím, že když budeme hrát jako dnes, možná s lepším začátkem, který nebyl úplně ideální, tak máme šanci uspět.

Může vás uklidňovat, že dosud nikdo sérii z 0:3 na 4:3 neotočil?

Na to vůbec nebudeme myslet. Zítra je čtvrtý zápas a my uděláme vše pro to, abychom ho zvládli. Půjdeme do něj s pokorou a soustředěni.