Tři góly v první třetině a hokejisté Plzně brali proti Litvínovu další výhru

„První třetina vyšla skvěle, spadly nám tam tři branky. Nechci říkat, že jsme se pak zatáhli, ale vedení nás uklidnilo. Zbytek zápasu jsme odehráli tak, jak jsme chtěli,“ hodnotil duel útočník Škody Kryštof Hrabík. Ten se trefil po šestizápasové proluce. A hodně šťastně. V 15. minutě otevřel skóre v oslabení, když před něj vyplaval puk po souboji za litvínovskou brankou.

Domácí Jaks sice za 47 vteřin srovnal, jenže po trefách Schleisse a Rekonena šla do kabin daleko spokojenější plzeňská střídačka.

„Vstoupili jsme do zápasu strašně lehkovážně, tři góly nám tam napadaly skoro do prázdné brány a pak už jsme to nedokázali dohnat,“ zlobil se útočník Vervy Matúš Sukeľ.

Ve druhé třetině se hra vyrovnala, ale žádnou branku nepřinesla. Až v 55. minutě domácí snížili. Lotyšský obránce Janis Jaks si připsal druhou trefu večera, když ostrou ranou propálil brankáře Svobodu. Ale vyrovnat Litvínov nestihl, naopak, třiadvacet vteřin před koncem usměrnil kotouč do opuštěné branky hostující Holešinský.

„Jsme moc rádi a vážíme si toho, že sbíráme body. Ale už ve čtvrtek nás čeká další zápas. Do půlnoci si můžeme užívat, poté už se musíme soustředit na další duel,“ dodal vytáhlý forvard Hrabík.

Pátou branku v sezoně si včera připsal kapitán Schleiss, který se trefil ve třetím utkání v řadě. „Čekal jsem asi deset zápasů na první gól, nemohl jsem to prolomit, i když jsem se pořád snažil střílet. Teď pokorně doufám, že to takhle půjde dál,“ reagoval Jan Schleiss.

Škodu může těšit výrazně zlepšená defenzivní činnost. Za poslední tři kola inkasovala jen čtyři branky. „V obranné třetině se snažíme hrát co nejjednodušeji. Máme dva výborné brankáře a je to primárně jejich zásluha. A v Litvínově jsme měli konečně dobrý start do zápasu, s tím jsme měli v poslední době problém,“ pochvaloval si Hrabík.