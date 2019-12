Takhle to má vypadat, chválil plzeňský kouč duel s Boleslaví

Já a petardy? Utrhl bych si ruku, smál se Němec Kdyby se hrálo jako kdysi bez prodloužení a při nerozhodném stavu se rozdělilo po bodu, až dosud by na tom hokejisté Škody Plzeň v tomto ročníku extraligy netratili. V nastaveném čase totiž šestkrát prohráli, až proti Mladé Boleslavi (3:2 po nájezdech) své prokletí prolomili. „Ale téměř k ničemu jsme je nepustili, mohlo být rozhodnuto už dřív,“ podotkl autor vítězného zásahu v rozstřelu Vojtěch Němec.

Přesto to musí být aspoň částečně úleva, nemyslíte?

Bilance byla strašidelná. Už bylo na čase to zlomit a zaplaťpánbůh, že se to povedlo.

První nájezd jste neproměnil, s druhou šancí jste ale naložil neomylně.

Spadlo to tam, takže mám radost. Tenhle blafák mám naučený, ale strašně dlouho už mi nevyšel. Trošku jsem po tom prvním zpackaném doufal, že Krošelj mě nezná a neviděl mě tímhle způsobem nájezd jet. A zkusil jsem to.

Co scházelo k tomu, abyste zlomili duel ve svůj prospěch už v základní hrací době?

Vážně chybělo jen štěstíčko. Podle mě jsme byli celý zápas lepší. Možná bude někdo oponovat, ale podle mě jsme Boleslav téměř k ničemu nepustili. Mohlo být rozhodnuto už dřív.

Využijete poslední den v roce k oslavě výhry?

Moc si to ani neužijeme, v lednu budeme hrát totiž skoro ob den. Bude třeba, abychom nabrali spoustu sil. Nějaké křepčení a veselí úplně nehrozí, spíš to oslavíme doma s rodinami. Určitě do víru velkoměsta nevyrážím, pouštění petard si odpustím. Při mém štěstí bych si utrhl ruku.