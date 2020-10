Plzeňský Kantner: Nechtěl jsem puk nazdařbůh hodit na branku

Proti Českým Budějovicím to navíc byla vítězná trefa, Kantner necelé dvě minuty před koncem z brejku rozetnul nerozhodný stav 2:2.

„Věděl jsem, že když dám gól, asi to rozhodne zápas. Ale že bych nad tím cestou k brance nějak přemýšlel, to zase ne,“ popisoval dvaadvacetiletý forvard po výhře 4:2.

Kantner předtím na obranné modré čáře využil riskantního manévru hostujícího Prokeše. Vypíchl mu puk, jel sám na gólmana Pateru a oklamal ho rychlou kličkou do bekhendu. „V myšlenkách bylo, že něco zkusím, že puk jen tak nenahodím nazdařbůh na branku. Věděl jsem, že gólman je trošku menšího vzrůstu, že by dlouhá klička mohla vyjít. Naštěstí to tak bylo.“

Plzeň v závěru při power play Motoru výhru ještě podtrhla díky Kodýtkovi, ale na tři body se proti houževnatému nováčkovi pořádně nadřela. „Jsou výborní bruslaři. Věděli jsme o tom, přesto první třetina z naší strany nebyla dobrá a bojovali jsme s tím vlastně celý zápas. Tři body byly hodně vybojované, nic nám nedali zadarmo. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ ocenil Kantner.

Brankář Českých Budějovic Jiří Patera inkasuje gól.

Nad tím, co se dělo v plzeňské kabině po první třetině, ve které Jihočeši dvěma brankami odpověděli na vedoucí trefu Stříteského, se jen pousmál. „Byl tam hluk. Tím bych to uzavřel...“

Pro řadu hráčů na obou stranách to byl pikantní duel. V Plzni působí Gulaš s Mertlem, českobudějovičtí odchovanci, nebo další Jihočeši Rob s Vráblíkem. Na druhé straně se na led Škody vrátili její bývalí hráči Indrák, Jonák, Přikryl či Allen.

„Ale na žádné řečičky nebyl čas. Třeba s Mírou Indrákem to vůbec nejde, s ním je to během zápasu vždycky pořádně vyhecované. Samozřejmě si občas zavoláme, ale na ledě je to jinak,“ popisoval Kantner. I když hra trochu drhla, připsala si Plzeň nakonec třetí výhru v sezoně a s 10 body je v tabulce třetí za Hradcem Králové a Libercem.

Právě do Hradce měla Škoda zamířit ve čtvrtek, jenže nakonec je scénář úplně jiný. Východočeši zřejmě zamíří do karantény, takže duel se odložil. A místo toho si Plzeň operativně zaplnila víkend moravskou jízdou. V sobotu nastoupí ve Zlíně (17 hodin), hned o den později ve Vítkovicích (16).