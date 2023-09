POHLED: Kometa ztrácí kouče, ale hlavně kredit. V klubu vládne nezdravé ovzduší

Z modrobílého trenérského stupínku se totiž Martinec nechal setřást ani ne dva týdny poté, co na tiskovce prohlásil: „Jsem přesvědčený, že všichni hráči, co tu jsou, jsou schopni bavit fanoušky Komety.“

Vzdor tomu měl už do pátečního utkání proti Litvínovu, jemuž jeho svěřenci podlehli 2:3, jít podle zdrojů blízkých Kometě rozhodnut, že pokud nebude mužstvo bodovat, skončí.

Přehled Poslední trenéři Komety a jejich neslavné konce Petr Fiala (2019/20)

Na konci první čtvrtiny sezony vedl s Kometou tabulku, ale po 19. kole oznámil rezignaci. Na rozloučenou prohlásil, že ne všichni v klubu táhli za jeden provaz. Nahradil ho Libor Zábranský, který odkoučoval i celý následující ročník. Jiří Kalous (2021/22)

Vzdor zkušenostem s prací po boku Vladimíra Růžičky ve Slavii, působení v KHL, ve Spartě či v Třinci tlak v Brně neustál. Už v listopadu měl šéfa Zábranského na střídačce, oficiálně proto, že ho o to sám požádal. Martin Pešout (2022/23)

Nepomohly mu výhry v úvodu soutěže, i k němu se Zábranský na střídačku nominoval. Padáka dostal Pešout v prosincové reprezentační pauze. Patrik Martinec (2023/24)

Oficiálně sám rezignoval kvůli třem porážkám, širší vysvětlení odmítl.

O den později už klubový web vyťukal do strohého textu jeho kapitulační řeč. „Mrzí mě především výsledek loňského čtvrtfinále a pak samozřejmě nepovedený vstup do letošního ročníku, na základě kterého jsem se rozhodl rezignovat,“ cituje web Martince.

Při porážce 3:6 v Mladé Boleslavi vedli v neděli Kometu dosavadní Martincovi asistenti Jaroslav Modrý a Jiří Otoupalík. Definitivní složení nového realizačního týmu to být nemusí, sílí spekulace o námluvách brněnského bosse Libora Zábranského s nedávným reprezentačním koučem Karim Jalonenem a jeho pobočníkem Martinem Eratem.

Hlavní otázka současných dnů však zní: Proč se Martinec tak brzo a snadno vzdal naděje, že bude Kometa hrát v sezoně až do posledního dne play off, což bylo před startem jeho cílem? To už odcházející kouč nevysvětlil. „Omlouvám se. Nic víc, než jsem řekl v prohlášení, k tomu nepovím,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Nedělní tristní výjezd do Mladé Boleslavi následně ukázal na daleko větší potíže v brněnském hokejovém království, než které obvykle vyřeší výměna kouče.

Ve skutečnosti jde v Brně o nekončící útlum od roku 2019, kdy Kometa vybojovala svoji zatím poslední medaili. Od té doby ji vedlo šest hlavních trenérů a kolem nich se protočil bezpočet asistentů, najít funkční kombinaci na delší dobu se však majiteli Liboru Zábranskému nepodařilo. Jeho vůli nesplnil ani tandem Martince s Modrým, který v předminulé sezoně dovedl k bronzu České Budějovice.

Je však v něčích silách Zábranskému vyhovovat? I o tom se diskutuje vždy, když brněnský hokejový principál obsazení střídačky mění. V posledních letech je to víc než často.

Brněnská specifika

Martincovým koncem se prohlubuje Zábranského neúspěšná bilance v hledání trenéra, který by byl v Kometě schopen samostatně absolvovat sezonu. Petr Fiala v ročníku 2019/20 byl posledním koučem, jemuž boss nešel na střídačku asistovat, jeho mise však trvala jen 19 zápasů a skončila rezignací. Všem dalším, které po Fialovi angažoval, už na delší či kratší období sešel Zábranský vypomáhat, o což ho trenéři měli podle oficiální verze sami žádat.

Jako kdyby vstupem do brněnské haly ztráceli sebevědomí i borci, kteří dřív prošli štacemi v KHL nebo hráli o extraligové tituly, nebo jako kdyby doufali, že dobrý pakt se Zábranským, který před časem své milované Kometě ve třech letech po sobě v pozici kouče „doručil“ dva tituly a jeden bronz, měl přinést úspěch i jim. Tak to však nebývá a trenéři v Brně končí jeden po druhém s nepořízenou.

Tím, že v nově rozehrané sezoně nepočkal ani dva týdny, jestli se negativní vývoj podaří zlomit, ukázal Martinec na nezdravé ovzduší kolem Komety. První tři kola nejsou obdobím, v nichž se dlouhodobá soutěž rozhoduje, ať jsou výkony týmu jakkoliv slabé.

Protože sám svůj krok nevysvětlil, lze jen odhadovat: buď necítil od Zábranského takovou podporu, aby věřil, že výsledkovou krizi zlomí svými vlastními trenérskými tahy, nebo se i k němu dostala zvěst o šéfově úvaze o obnovení reprezentační spolupráce s Jalonenem. Pravidelně se také diskutuje o specifické síle osazenstva brněnské šatny. Jen Petr Fiala to o hráčích Komety při svém konci naznačil více než jasně: „Nepřesvědčovali mě, že všichni kopeme za stejný cíl.“

Majitel klubu Libor Zábranský na střídačce brněnských hokejistů

Pokud to tak vnímal i Martinec, mohl naznat, že práci s mužstvem by v takové atmosféře nemusel mít pevně v moci. Pak už je k mávnutí rukou a odchodu jen krok.

Čím častěji trenéři touto nejistotou v Zábranského továrně na sny trpí, tím víc ztrácí i celkový kredit Komety. Na organizaci, na jejíž led se soupeři ještě před šesti lety báli jezdit a výhra nad Brnem v play off se rovnala svátku, to vrhá škaredé světlo.

Zábranskému teď nezbývá než hledat dalšího muže, jemuž bude ochoten svěřit důvěru a nechat ho pracovat. Že to je pro bosse Komety těžší než zajistit rozpočet a sestavit kvalitní kádr, je více než zřejmé.