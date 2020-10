Hokejistům Jihlavy končí karanténa, od pondělí chtějí trénovat

„Karanténa nám končí, a co jsem zjišťoval, všichni kluci jsou v pořádku, bez nějakých příznaků a problémů,“ říká trenér Dukly Viktor Ujčík. „Samozřejmě ještě čekáme, co bude dál. Jestli se pro nás, profesionální sportovce, něco změní. Co si budeme povídat, pět hráčů plus trenér není nic super,“ dodává.

Kouč jihlavských hokejistů na dnešek naplánoval společnou schůzku, během níž se Dukla bude snažit zjistit, jaké jsou aktuální možnosti.

„Nevím nic. Ani moc poslední dobou nemám chuť sledovat televizi,“ krčí rameny Ujčík. „Protože ono něco vyjde, my se zeptáme na hygieně a oni si nejsou jistí, jak se to bude interpretovat. A prostě to mezi nimi skřípe, co se může, co ne. Mění se to pořád dokola, je v tom takový guláš, že nikdo pořádně neví nic. Proto si chceme všechno ověřit.“

Zatím počítá s přípravou v šestičlenných skupinách. „Rozdělíme se na dvě party, protože i trénink v pěti lidech je lepší než individuál. Můžeme využít aspoň nějakou hru dva na dva, na malém prostoru. Třeba fotbal,“ přemítá Ujčík. „Hráči dostanou individuální plán na den, dva. A zkusíme zjistit, co bude od pondělí možné. Tomu se přizpůsobíme,“ dodal jihlavský kouč.