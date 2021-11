Extraligové derby mezi Třincem a Vítkovicemi rozhodly góly obránců

„Pro Bernyho, co chytil Kacetlovu střelu, to byla těžká situace. Trefilo ho to do břicha. Než to vyklepe, puk se vrtí, trefit ho a pak i prázdnou bránu z úhlu... Měl to těžké. Škoda je, že jsme celkově dali jen jeden gól, ve druhé třetině jsme měli tyčku, ve třetí taky,“ litoval gólman Vítkovic Aleš Stezka.



Trenér ostravského celku Miloš Holaň byl v hodnocení přísnější. „Dali jsme dvě tyčky, v závěru jsme nepotrestali chybu gólmana, po které jsme netrefili prázdnou bránu. To jsou věci, kvůli kterým si neodvážíme ani bod,“ konstatoval Holaň.

69 branek v 22 zápasech vstřelili třinečtí Oceláři. Mají 52 bodů a vedou extraligovou tabulku

„V globálu jsme byli lepší a tři body jsme si zasloužili,“ pravil asistent trenéra třineckého celku Marek Zadina. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dostali jsme soupeře pod tlak. Z míry a tempa nás vyvedla přesilovka soupeře, ze které jsme inkasovali. Pak jsme se do zápasu vrátili a vypracovali jsme si spoustu střeleckých i brankových příležitostí. Potřebovali bychom z nich skórovat, abychom soupeři odskočili aspoň na dva góly a měli bychom tak zápas klidnější.“



Jenže ani třineckým útočníkům se včera příliš nedařilo. Stezku překonali jen David Musil a Jan Zahradníček, tedy dva obránci. „U jejich prvního gólu Musil vystřelil a hráč, co tam projížděl, to trochu ztečnul. To se stane, pořád to bylo 1:1. Pak jsme ale dostali druhý gól, když tam hráč napřáhnul a já si bohužel ten puk nenašel. Samozřejmě i takové kotouče si musím najít,“ mrzelo vítkovického gólmana.



33 branek v 19 zápasech vsítili hokejisté týmu Vítkovice Ridera. Jejich 25 bodů stačí na 13. místo

„Nechci říct, že jsem zavřel oči a prostě do toho praštil. Nádherně jsme otočili hru na Andreje (Nestrašila), ten puk posunul na Růžu (Martina Růžičku), který mi to dal. Já si udělal krok do středu a poslal jsem to tam. Byl tam výborný screen před gólmanem, prošlo to,“ líčil vítěznou trefu Jan Zahradníček, který v extralize skóroval teprve podruhé a téměř po dvou letech od prvního gólu. „Někdy to tak je, musíme útočníkům pomoct, nemůžou to tahat pořád jenom oni, že?“ usmál se třinecký bek.