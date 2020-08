Tři zápasy ve čtyřech dnech. Liberec zahájí nabitý program doma proti Boleslavi

Poslední zápas před svými fanoušky odehrál vítěz základní části minulého nedohraného ročníku extraligy začátkem března proti Třinci. Play off už pak ale kvůli pandemii koronaviru neodstartovalo.

Jak Liberec, tak Mladá Boleslav mají za sebou první duely v základní skupině B letního poháru - oba celky nastoupily proti Karlovým Varům. Úspěšnější byli v minulém týdnu Liberečtí, kteří na západě Čech zvítězili 5:4 v prodloužení, zatímco boleslavští hokejisté podlehli doma Energii 5:7.



První výhru zajistil Tygrům vítězným gólem útočník Gríger, který přišel pod Ještěd právě z Varů společně s dalším forvardem Rachůnkem.

„Kabina nás tady přijala skvěle. Je tu výborná parta, fakt to tady šlape. S aklimatizací nebyl žádný problém, poctivě trénujeme. Proti Varům jsme hráli jen na tři lajny a bylo to pojaté spíš kondičně. O to víc si ale první vybojované výhry vážíme,“ řekl slovenský útočník.

Kromě něho a Rachůnka se liberečtí fanoušci mohou těšit i na možný start dalších posil, kterými jsou gólmani Kváča s Pavelkou, obránce Rosandič a navrátilec z Ruska Filippi.

Diváky čekají omezení

Permanentky na úterní utkání nejsou v platnosti, vpuštěni budou jen fanoušci s vyzvednutou jednorázovou vstupenkou. Lístky na zápasy letního poháru stojí 100 korun, pro děti a držitele karty ZTP+P 50 korun.

Vzhledem k aktuálním opatřením kvůli šíření koronaviru lze využít jen omezenou část kapacity hlediště Home Credit Areny. Místa je možno obsazovat pouze podle klíče „ob řadu a ob sedadlo“, v jednotlivých sektorech pak nesmí být více než 500 diváků.

„I proto se aktuální kapacita hlediště výrazně snížila. Arena bude rozdělena do pěti sektorů, které budou mít přiřazen příslušný vchod. Nebude možné přecházet ze sektoru do sektoru, fanoušci pak budou muset sedět pouze na místě, na nějž budou mít vstupenku,“ upozorňuje na svém webu liberecký klub.

„Rovněž prosíme všechny fanoušky o ohleduplnost a vyzýváme k nasazení roušek, které jsou na vnitřních hromadných akcích s více než 100 osobami povinné. Osoby bez nasazené roušky nebudou do Home Credit Areny vpuštěny!“

Po úterním utkání v Liberci čeká Bílé Tygry odveta v Mladé Boleslavi, a to už ve čtvrtek 13. srpna od 17.00. Navíc hned v pátek budou na domácím ledě hostit v odloženém zápase 1. kola poháru Litvínov (od 18 hodin). Prodej vstupenek na tento duel už začal, informace jsou na www.hcbilitygri.cz.