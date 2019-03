Hvězda na hraně: V Polsku se hráči dívají jen na peníze

Ačkoli si třinecký útočník vydělává jen pár kilometrů od rodné země, je aktuálně hokejovým průkopníkem a vzorem, který by měli jeho krajané pro dobro polského hokeje následovat. „Naši kluci se ale příliš brzy vrací z ciziny domů,“ pokrčí rameny 27letý tvrďák. „Hráči ve čtyřech pěti polských klubech mají dobré peníze jako v extralize, ale celkově liga nemá kvalitu. A projevuje se to v reprezentaci.“

Chmielewski je jiný. „Nedívám se jako ostatní na peníze. Jsem ambiciózní a vím, že je dostanu i tady, když odvedu poctivou práci.“

Tady pro něj už pátým rokem znamená česká část Slezska.

Kromě Třince hrával i za prvoligový Havířov nebo Frýdek-Místek. Teď poprvé celou sezonu odehrál v extralize, jediný Polák v nejvyšší české soutěži si v základní části připsal slušných 11 tref. „Na to, že nehraje přesilovky a je na hraně třetí a čtvrté lajny, to je skvělý počin,“ říká třinecký kouč Václav Varaďa.

„Gólů ale mohl dát víc, nedostatky má i v obranném a útočném pásmu. Má ale našlápnuto, jen je těžké předčit některé naše hráče.“

Nestárnoucí extraligová rýmovačka Polanský – Adamský, superstřelec Růžička, dál Hrňa, Kanaďan Werek, exsparťan Vrána. Ofenzivu má Třinec oslnivou. I proto ve čtvrtfinálové sérii vyřídil Vítkovice 4:0 a v úterý stejně hladce jako mistři z Komety prosvištěli do semifinále.

Chmielewski v sérii nastupoval jako třináctý útočník. Přesto na ledě průměrně pobyl 11 minut za zápas, dal i gól. „Hrajeme o titul, dostávám příležitost, jsem spokojený,“ ujišťuje Chmielewski. Zkušenosti z play off se můžou hodit.

Rodák z Gdaňska je jediným Polákem, který hraje v relativně kvalitní evropské lize. Na zimák ho přivedl otec, sám bývalý hokejista a fotbalista, který kopal za béčko Lechu Poznaň. Jeho synka víc chytil hokej.

Aby mohl rozvíjet talent, doporučili mu v šestnácti odejít do Německa. V Hannoveru se mu dařilo, ale do áčka nenakoukl. „Trenér byl Kanaďan, měl tam svoje hráče a pro další cizince nebylo místo,“ vzpomíná. Vrátil se do Polska a v tamní lize se stal králem střelců. A z Krakova se stěhoval za hranice.

Do Třince za ním občas přijede natočit reportáž štáb polské televize. Když dorazí domů on, pomáhá jako náborář přilákat děti na zimák, což je podle Chmielewského cesta, jak zvednout hokej v Polsku. „Věnovat mládeži se musíme, ale je důležitější zvednout nároďák,“ tvrdí. „Podívejte na polské volejbalisty. Když před devíti roky letěli na šampionát, nebyl tam jediný novinář. Teď jsou dvojnásobní mistři světa a všechny děti to chtějí hrát.“

Po extraligové šichtě ho tak čeká mistrovství světa třetí garnitury. „Loni jsme spadli, byly problémy se svazem. Měl dluhy, každý rok se mění vedení a hodně kluků nechtělo reprezentovat,“ líčí polská opora. „Teď vznikla hráčská asociace a snad postoupíme do divize 1A, tam je naše místo. A třeba nás čeká lepší budoucnost.“