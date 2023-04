Hokejový brankář Kváča bude po odchodu z Liberce chytat v Rögle

Kváča potvrdil odchod z Liberce krátce po vyřazení Bílých Tygrů ve čtvrtfinále play off s Hradcem Králové. Už tehdy se objevovaly zprávy, že by měl zamířit právě do Rögle.

„Je to mladý a talentovaný brankář, který se nedávno představil i v národním týmu. Stejně jako dříve (další český brankář) Roman Will přichází z Liberce a stejně jako on doufá, že u nás udělá další krok v kariéře,“ uvedl sportovní ředitel Chris Abbott. Will zamířil od Bílých Tygrů do Rögle před čtyřmi lety, momentálně působí v Pardubicích.

„Roman je jeden z mých idolů. Když tady hrál, sledoval jsem jeho zápasy. Stejně tak jako výkony týmu v Lize mistrů, kterou vyhrál (v roce 2022). Zelené barvy, aréna a fanoušci jsou něco, co jsem si pamatoval z televize. Moc se těším, až tam budu hrát,“ uvedl Kváča.

Rodák z Brandýsa nad Labem a účastník mistrovství světa v roce 2021 působil v Liberci jako jasná jednička tři sezony. Rögle bude pro Kváču první zahraniční angažmá v kariéře.