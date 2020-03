Dánský fotbalista Sisto odjel ze Španělska bez povolení klubu

Podle španělského sportovního deníku AS odjel Sisto z Viga do Kodaně autem. Na téměř 3000 kilometrů dlouhé putování Evropou se vydal poté, co ve Španělsku strávil dva týdny v karanténě. Vedení klubu o všem informoval až v okamžiku, kdy už byl na cestě.

Španělsko je po Itálii nejhůře postiženou zemí v Evropě. Počet nakažených přesáhl 72 tisíc a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podlehlo bezmála 5700 lidí. Dánsko v reakci na šíření pandemie uzavřelo na dva týdny hranice pro všechny cizince, své občany vláda vyzvala k návratu domů.