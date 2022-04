Juventus je odříznutý z boje o titul, řekl po porážce s Interem kouč Allegri

„V tuhle chvíli můžeme říct, že je Juventus odříznutý z boje o titul. Musíme se soustředit na to, abychom získali co nejvíce bodů a udrželi čtvrtou příčku,“ řekl Allegri sportovní streamovací službě DAZN.

Juventus prohrál v lize po šestnácti zápasech a ztrácí na vedoucí dvojici Neapol, AC Milán sedm bodů. Od třetího Interu, který má ještě zápas k dobru, ho dělí čtyři body.

Rivala v neděli před vlastními fanoušky přestřílel 23:5, duel ale ztratil v dramatickém nastavení první půle.

Po zákroku Moraty na Dumfriese nařídil sudí Irrati po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop. K němu se postavil Calhanoglu, a přestože míč dotlačil do brány, sudí gól kvůli faulu neuznal. Nechal ale po další konzultaci s videem penaltu opakovat kvůli předčasnému vběhnutí De Ligta do pokutového území. Calhanoglu se napodruhé nemýlil. Inter skóroval z jediné střely na bránu.

„Neříkejme věci, které právě teď ničemu nepomohou,“ odmítl Allegri hodnotit klíčovou situaci. „Raději mluvím o výkonu. Můj tým sehrál povedený zápas, měli jsme spoustu střel na bránu a té porážky je škoda. Odvedli jsme ale dobrý výkon a zlepšujeme se,“ řekl čtyřiapadesátiletý kouč.

Juventus vypadl v této sezoně i z Ligy mistrů, kde nestačil v osmifinále na Villarreal. Přestože je ještě v semifinále Italského poháru, stále mu hrozí, že bude tento rok bez trofeje. „Tenhle rok jsme měli špatný start, ale jakmile se začala řada hráčů zlepšovat, stal se z nás významný tým. V příští sezoně budeme spolu už rok a pokusíme se získat titul,“ uvedl Allegri.

Bývalý záložník při předchozím angažmá v Juventusu získal jedenáct trofejí, pětkrát za sebou s ním opanoval italskou ligu, dvakrát ho dotáhl do finále Champions League. Turínský velkoklub pak ještě jednou zvládl nejvyšší soutěž vyhrát pod vedením Maurizia Sarriho, avšak následně za Andrey Pirla skončil až čtvrtý třináct bodů za Interem.

Jeho nástupce Allegri v boji o letošní titul označil za favorita právě Inter. Úřadující šampioni z Milána sice ztrácejí na čelo tři body, proti Neapoli ale mají ještě jednu dohrávku k dispozici. Kouč Simone Inzaghi proto označil výhru na hřišti Juventusu za velmi důležitou.

„Je to pro nás podstatné vítězství, protože dál proháníme AC Milán s Neapolí. Víme, že jsme v poslední době nějaké body ztratili, ale pokusíme se je získat ve zbývajících osmi zápasech zpět,“ řekl Inzaghi.

Z posledních osmi ligových zápasů to byla teprve druhá výhra Interu. „Jsem šťastný, protože si pamatuji, jak lidé na začátku sezony říkali, že Inter nevyhrál na hřišti Juventusu deset let. Přesto je to stále jen odrazový můstek,“ dodal.