Sarri si na pomoc přivedl ztraceného syna. Rozstřílí se Higuaín v Chelsea?

Vyžádal si ho do Chelsea.

S nadějí, že Higuaín pod jeho rukama ožije jako před třemi roky.

Jen si vzpomeňte, jak argentinský kanonýr válel. Šestatřiceti zásahy v pětatřiceti utkáních překonal šestašedesát let staré maximum Gunnara Nordahla. Ani obří střelecký příspěvek tenkrát v sezoně 2015/16 ale Neapoli ke slávě nepomohl.

Marně bojovala s Juventusem o titul a nakonec také o Higuaína, za kterého obdržela 90 milionů eur.

„Já bych i akceptoval, kdyby odešel do Premier League,“ líčil Sarri. „Ale Juventus? Tím své loučení hodně ztížil.“

Obrýlený trenér forvardův přestup ke konkurenci těžce nesl. Čas však rány zhojil – jen pár měsíců poté se oba muži poprvé potkali jako protivníci. A objetí před říjnovým šlágrem mezi Juventusem a Neapolí snad nemohlo být vřelejší.

„Je to jako když vás naštve jeden z vašich synů,“ vysvětloval tehdejší kouč Neapole. „Můžete ho několik dnů dusit, být na něj naštvaní, ale koneckonců je to pořád vaše dítě.“

Pikantní mimochodem bylo, že Higuaín zápas proti bývalému zaměstnavateli gólem na 2:1 rozhodl. Sezonu zakončil se čtyřiadvaceti ligovými brankami a mistrovským titulem. Ročník následující už ze střeleckého pohledu tak plodný nebyl (16 tref), Higuaínovi nicméně přibyla další medaile za triumf v Serii A.

Ofenziva Chelsea bilance v probíhající sezoně Eden Hazard 22 zápasů, 10 ligových gólů

22 zápasů, 10 ligových gólů Pedro 19/7

19/7 Alvaro Morata 16/5

16/5 Willian 22/3

22/3 Olivier Giroud 18/1

18/1 Callum Hudson-Odoi 3/0

Radostná nálada mu však dlouho nevydržela: Juventus si na jeho místo pořídil Cristiana Ronalda a Higuaína poslal hostovat do Milána. Původně roční dohodu turínský klub utnul v půlce, aby argentinskému reprezentantovi, který na podzim dal pouze šest ligových gólů, umožnil opětovné shledání s trenérem Sarrim.

„Když se ozvala Chelsea, nechtěl jsem si to nechat ujít. Možnost zahrát si v Premier League je pro mě splněným snem a velkou výzvou, doufám, že budeme fanouškům rozdávat radost,“ nechal se slyšet Higuaín poté, co do Londýna dorazil stvrdit dohodu o půlročním hostování.

Sarri doufá, že Higuaín pomůže probrat jeho poněkud tápající mužstvo, které ze čtvrtého místa ztrácí devět bodů na druhý Manchester City, poslední dobou nehraje zrovna pohledný fotbal a hlavně: aktuálně mu schází ve formě hrající hrotový útočník.

Na večerní odvetu semifinále Ligového poháru s Tottenhamem oblíbeného forvarda sice ještě využít nemůže, ale buďte si jistí, že při první příležitosti povede ofenzivu Chelsea nový muž s devítkou na zádech.