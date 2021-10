Xavi a Barcelona. Vytoužený návrat legendy se blíží, je to správný krok?

Rozličná zahraniční média jsou přesvědčená, že to bude právě Xavi Hernández, kdo nahradí ve čtvrtek odvolaného Ronalda Koemana.

Barcelonský prezident Joan Laporta měl bývalému geniálnímu záložníkovi zavolat už ve středu večer, bezprostředně po dalším z mnoha trapasů, po porážce 0:1 na hřišti ligového nováčka Vallecana.

Ještě ve čtvrtek Xavi na potenciální laso z klubu svého srdce reagoval opatrně: „Soustředím se na práci tady s Al Saddem a nebudu mluvit o ničem jiném.“

O den později se hovoří o tom, jak Barcelona už Xavimu chystá kontrakt, aby po vyvázání z jeho stávající smlouvy v Kataru, která platí ještě na následující dvě sezony, vše proběhlo bez zádrhelů.

Papírování je ještě potřeba dotáhnout, proto Laporta dočasně pověřil vedením áčka Sergiho Barjuána od rezervního týmu. V listopadové reprezentační pauze už má Barcelonu převzít Xavi.



Osminásobný mistr Španělska, čtyřnásobný šampion Ligy mistrů, klíčová postava zlaté éry národního týmu.

Muž, který se dřív nechal slyšet, že ho angažmá v klubu, v němž strávil téměř celou kariéru a dosáhl s ním na spoustu fotbalových vrcholů, nesmírně láká. „Vždycky jsem říkal, že Barca je můj hlavní cíl. To je můj domov, byl by to splněný sen.“

Ale taky muž, jenž se v březnových volbách prezidenta klubu otevřeně postavil na stranu Laportova protikandidáta Victora Fonta.

V létě 2020, těsně před Koemanovým angažováním, byl Xavi mezi kandidáty na prestižní pozici, ale rozhodl se ještě setrvat v Kataru, protože měl za sebou teprve rok v roli kouče. O několik měsíců později o něm Laporta po svém znovuzvolení mluvil jako o člověku, který na práci trenéra Barcelony ještě není připraven.

Jakkoli mohlo jít (a pravděpodobně také šlo) o další rýpnutí do poraženého protivníka ve volbách, nabízí se jednoduchá otázka.



Bude spojení Laporta-Xavi fungovat?

Oba muži spolu donedávna moc nemluvili. Krize, v níž se Barcelona ocitla, ale donutila oba ke změně postoje.

Zvládne však Xavi nevděčný úkol a naváže jako klubová legenda na lavičce na hráčské úspěchy?

Se vší úctou je stále ještě trenérský zelenáč. Al Sadd vede teprve dva a půl roku. Za krátkou dobu vyhrál s týmem, v němž uzavíral báječnou hráčskou kariéru, sedm domácích trofejí, ale něco jiného je vítězit v Kataru a vítězit s Barcelonou.

„Xavi s tímhle tvrzením samozřejmě nikdy nesouhlasil,“ píše na BBC uznávaný reportér Guillem Balague, mimo jiné autor oceňovaných knížek o Lionelu Messim i Cristianu Ronaldovi. „Měl jsem možnost se s ním potkat v létě, vyzařovalo z něj odhodlání stát se jednou trenérem Barcelony.“



V Perském zálivu se na to mohl v klidu připravovat. Katar má spoustu peněz, ale ne příliš vášnivé příznivce kopané, proto Xavi dosud nezažil velký tlak a úsměvné je, že coby jedna z největších osobností barcelonských i španělských fotbalových dějin mohl v Dauhá zcela neobtěžován třeba chodit nakupovat do supermarketu.

„Tamní lidé ho moc nepoznávají. Přemýšlel jsem, zda jim vůbec dochází, jaká hvězda vedle nich vybírá u regálu, co si dá k večeři. Pro Xaviho to ale po letech, kdy byl obletován, musí být skvělé,“ přemítal Nicky Summerbee, bývalý záložník Manchesteru City, nyní televizní expert na katarskou ligu.



Xavi získával zkušenosti trénováním tamní mládežnické akademie a když převzal áčko Al Saddu, začal jej učit líbivý kombinační ofenzivní fotbal.

„Má filozofie vychází ze stylu, který jsem nasával v Barceloně. Z vlivu Johana Cruijffa a La Masíi,“ líčil před pár lety magazínu Four Four Two.



Coby fotbalista byl fantastický. Mistr přihrávek kompenzoval nevysoký vzrůst a menší rychlost úctyhodnou herní inteligencí. Obdivovali jej pro precizní pasy, impozantní nápady, báječný přehled i cit pro prostor a taktiku.

Geniální fotbalový mozek využívá i v trenérském světě.

Když se podíváte na záběry ze zápasů Al Saddu, uvidíte v jeho hře prvky, které byste od týmu vedeného Xavim čekali. Ofenzivní pojetí. Obránci i brankář trpělivě rozehrávají. Střední záložníci distribuují krátké přihrávky.

ESPN FC @ESPNFC Xavi has Al Sadd playing beautiful football https://t.co/xVRMwCyeuJ oblíbit odpovědět

„Nejhezčí fotbal v Kataru,“ vyprávěl serveru The Athletic bývalý kouč Bora Milutinovič, který dříve také trénoval Al Sadd.



„Vidíte v tom hodně prvků z jeho barcelonské éry. Xavi profituje z toho, že tým velmi dobře poznal už jako hráč. Jeho svěřenci kontrolují hru, proti každému drží míč třeba šedesát, sedmdesát procent času. Je znát i inspirace Pepem Guardiolou,“ připojil se Heimir Hallgrímsson, bývalý šéf islandské reprezentační lavičky, jenž Xavimu čelil coby trenér Al Arabi.

To vše jsou povzbudivé informace pro barcelonské fanoušky, kteří v posledních měsících zakoušeli jedno utrpení za druhým. Obří dluhy, odchod Lionela Messiho, propad mezi ligový (pod)průměr – vždyť Barca z posledních šesti soutěžních zápasů čtyři prohrála včetně El Clásika s Realem.

Xaviho po Koemanovi čeká složitá šichta. Navzdory menším zkušenostem má ale předpoklady pro to, aby Barceloně vrátil styl a dostal ji postupně tam, kam patří. Zpátky na vrchol jako v dobách, kdy válel v její záloze.