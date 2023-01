ONLINE: Katalánský duel v Gironě. Barcelona v může zvýšit náskok na Real

Obránce Matěj Chaluš odchází z Malmö do Groningenu. Poslední tým nizozemské ligy získal čtyřiadvacetiletého českého...

Mourinhovi je šedesát a jeho Češi mu blahopřejí. Jaký vlastně je?

Premium Vyčpělý? Ani omylem. Přesycený? To sotva. Čitelný? Lehce ano. Originální? No jasně, na to vemte jed. „Už dávno nemám...