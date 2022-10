Trenér fotbalové reprezentace Šilhavý má důvěru výkonného výboru

Reprezentační „áčko“ v zářijových závěrečných zápasech skupiny A2 Ligy národů nejprve utrpělo historicky nejvyšší domácí porážku 0:4 s Portugalskem a poté prohrálo 1:2 ve Švýcarsku. Šilhavého svěřenci obsadili v tabulce poslední místo se čtyřmi body z červnových úvodních dvou domácích duelů se Švýcarskem a Španělskem, poté čtyřikrát za sebou utrpěli porážku.

„Po zápase s Portugalskem, který se hrubě nepovedl, a po utkání ve Švýcarsku proběhly nějaké mediální spekulace, jestli budeme trenéra odvolávat, nebo ne. Zopakuji to, co zaznělo a dnes to výkonný výbor konstatoval. S trenérem jsme před pár měsíci prodloužili smlouvu na další dva roky, má smlouvu na celý kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy. Tenhle výsledek v Lize národů na tom nic nemění,“ uvedl na tiskové konferenci Fousek.

„To, že se nám nepodařilo udržet v elitní skupině A, bereme jako realitu. Trenér Šilhavý zpracovává analýzu a je taky přizván na příští výkonný výbor,“ doplnil šéf asociace.

Fouskovi vyslovil důvěru hned druhý den po zápase ve Švýcarsku. „Bylo potřeba zamezit tomu, aby se tady dny, možná týdny spekulovalo o tom, jestli trenéra budeme podporovat, nebo jestli o něm budeme pochybovat. Má platnou smlouvu a my jsme v okamžiku prodlužování spolupráce jasně řekli, že hlavním cílem je postup na mistrovství Evropy,“ uvedl Fousek.

„Tím neříkám, že nás těší přechod ze skupiny A do skupiny B. Ale věděli jsme, že tento scénář se může přihodit. Pokud jde o hodnocení, nikdo se mu nevyhýbá, musí nastat. Takže tvrzení, že to děláme bez analýzy, jsou nesmysly. Je třeba to vnímat tak, že máme nastavenou dlouhodobou strategii,“ doplnil Fousek.

Dvanáctičlenný výkonný výbor podle něj o Šilhavém nehlasoval. „Výbor se tím dnes zabýval zcela poklidně. Já jsem jim vysvětlil, proč jsem vystoupil tak, jak jsem vystoupil. V některých médiích se objevila celá řada nepravd. My jsme samozřejmě upřednostňovali setrvání ve skupině A, což by nám umožňovalo prestiž, finanční výnos, atraktivní zápasy. Ve výkonném výboru se o tom (setrvání trenéra) nehlasovalo,“ řekl Fousek.

„Pan Šilhavý je přizvaný na příští výkonný výbor, budeme o tom debatovat. Je třeba vzít v úvahu nejen výsledky a výkony, ale i nominaci, jaká jsme měli zranění a podobně. Těch faktorů je hodně. Myslím, že mužstvo máme kvalitní. Neustále nás trápí některé absence nebo forma. Naším cílem a snahou musí být vzdorovat i papírově nejsilnějším mužstvům. V minulosti jsme ukázali, že jsme toho schopni a na tom se nic nemění,“ dodal Fousek.

Reprezentaci probíral i se sportovní radou, která je sedmičlenným poradním orgánem asociace. V radě skončil Zdeněk Psotka, jenž se stal novým technickým ředitelem FAČR, a ze zdravotních a pracovních důvodů rezignoval Antonín Barák starší. Jejich nástupci jsou Verner Lička a Hana Výmolová.

Reprezentace zakončí kalendářní rok v listopadu přípravnými zápasy doma s Faerskými ostrovy a v Turecku. Na nadcházející mistrovství světa do Kataru národní celek nepostoupil.