Fotbalová jednadvacítka v přípravě remizovala s Belgií, Kaloč byl vyloučen

„Lvíčata“ nezvítězila ve čtvrtém zápase po sobě, ale částečně si spravila chuť po listopadových debaklech v přípravách s Portugalskem (1:5) a Norskem (0:4).

„Myslím, že jsme odčinili výsledky z listopadu, kdy jsme propadli. Ale tentokrát byl náš výkon proti Belgičanům velmi dobrý. Bohužel jsme ale šance a zisky, které jsme měli po napadání, neproměnili v branku, která by nám vítězství zajistila,“ citoval Suchopárka web repre.fotbal.cz.

Úvodní poločas mnoho zajímavých momentů nenabídnul. Ve 30. minutě po Sejkově přihrávce v šestnáctce zakončoval Valenta, ale střelu si pohlídal belgický brankář Vandevoordt. Jeho protějšek Kovář vážnější situaci neřešil, krátce před pauzou Demanovu ránu z dobré pozice zblokovala česká defenziva.

„Ke konci prvního poločasu už tempo hry trochu opadlo a bylo vidět, že způsob hry, který jsme zvolili, byl hodně náročný a stálo nás to hodně sil. Pustili jsme soupeře i do menšího tlaku a pár menších šancí, ale to bylo vlastně vše, co si vytvořili,“ řekl kouč české jednadvacítky.

Podobně vypadala hra i po změně stran. V 68. minutě ale záložník Kaloč tvrdým skluzem zastavil Ramazaniho a dostal rovnou červenou kartu. Belgičané v závěru početní výhodu nevyužili, ani se nedostali do většího tlaku.

„Červená karta mě samozřejmě mrzí po triviální chybě v rozehrávce uprostřed hřiště. Filip poté musel hasit rychlý brejk, ale asi to nemuselo být za cenu červené karty. Celkově v té situaci nebylo ideální ani postavení celého mužstva, tak se na to musíme podívat,“ uvedl Suchopárek.

V pondělí čeští mladíci v Murcii nastoupí od 14:00 proti Nizozemsku. Souboj s dalším účastníkem Eura pro ně bude generálkou na letní šampionát v Rumunsku a Gruzii, kde se ve skupině utkají s Anglií, Německem a Izraelem.