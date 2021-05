Trenér Vrba: Naše defenziva venku mě děsí, u některých hráčů se musíme zamyslet

Když na podzim 2010 během první titulové sezony v Plzni přijel Vrba v 13. kole se svým do té doby neporaženým týmem do Mladé Boleslavi, prohrál 3:4.

„Na ten zápas si vzpomínám, ale nevybavuju si, že bych někdy v utkání zažil devět gólů. To byla divočina,“ ulevil si po nedělním duelu 32. kola kouč Sparty.

Co se stalo?

Obě mužstva chtěla víc útočit, víc se snažila dávat góly, než jim zabraňovat. Dali jsme pět gólů, naše ofenziva byla mimořádná. Ale defenziva...

Hrůza.

Nebyla moc dobrá. Na to, že chceme hrát o přední příčky, tak byla špatná. A to ještě musíme přiznat, že Boleslav měla další šance a ten výsledek mohl být ještě víc divoký. Taktický boj to nebyl. Udělali jsme hodně chyb už v prvním poločase. Soupeři jsme některé góly darovali. Ty obrovské chyby se opakují, u některých hráčů se musíme zamyslet.

Dvakrát jste vedli, pak prohrávali a nakonec skóre otočili. Co vám to ukázalo?

Že tým má obrovskou ofenzivní sílu. Venku se nám střílet góly dařilo i předtím, proti Pardubicím i Liberci jsme dali dva, i když jsme nevyhráli. Ale spíš mě děsí naše defenzivní činnost. Doma to zvládáme, hrajeme důsledně, soupeře do gólových situací moc nepouštíme, ale venku jsou pro nás soupeři nebezpeční. A to mi vadí.

Venku jste vyhráli poprvé od 20. února. Po výhře ve Zlíně jste museli do karantény a od té doby v pěti zápasech na hřištích soupeřů jste uhráli jen tři remízy.

To jsem si ani neuvědomil. Ze začátku jsme venku vyhrávali, pak byly remízy, porážky. Co jsem přišel, tak doma jsme stoprocentní. Ale pokud chceme přemýšlet o vyšších metách, tak musíme venku sbírat víc bodů. Jinak těžko budeme atakovat nejvyšší příčku.

V Mladé Boleslavi jste udělali velký krok ke konečnému druhému místu za suverénní Slavií. Souhlasíte?

Chtěl bych upozornit, že ještě není hotovo. Ještě potřebujeme aspoň tři body, minimálně tři body. Když budou čtyři, je to jasné. Každopádně máme teď velkou výhodu a za ni jsem rád.

Těší vás, že po debaklu 0:3 v semifinále poháru se Slavií se tým sebral a třikrát v lize vyhrál?

Derby se nám nepovedlo, i proto jsem rád, že jsme ty další těžké zápasy zvládli. Šly rychle za sebou, měli jsme čtyři utkání ve dvanácti dnech, to je náročné. Jsem rád, že teď budeme mít normální týden.