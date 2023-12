V přestavbě kádru budeme pokračovat, tvrdí jablonecký kouč Látal

V závěrečném utkání podzimní části prvoligové sezony potvrdili fotbalisté Jablonce nelichotivou pozici remízového krále. V sobotu hráli doma na Střelnici po nevalném výkonu s Karvinou 0:0, byl to jejich osmý nerozhodný výsledek z 19 zápasů, a to se pak body střádají na konto jen velmi pomalu. Trenéra Látala předvánoční duel hodně zklamal, a to je pro něj jeden z dalších důvodů, proč potřebuje v zimní přestávce okysličit kádr.

„Když si vzpomenu na dobu před zápasem na Baníku, kdy jsme měli po dvanácti kolech osm bodů, tak to s námi vypadalo opravdu špatně. Trošku jsme se z toho sice vyhrabali, ale klidná zima nás určitě nečeká,“ tvrdí třiapadesátiletý jablonecký kouč Radoslav Látal, jehož celek čekal na první výhru až do 10. kola a nakonec se ziskem 20 bodů přezimuje na 11. příčce.

Předchozí dva důležité domácí zápasy s Pardubicemi a Teplicemi jste vyhráli, proč to nevyšlo i proti Karviné?

Původně jsme chtěli z těch tří domácích zápasů aspoň sedm bodů, ale před utkáním s Karvinou jsme jich určitě chtěli devět. Měli jsme ji porazit, ale tentokrát bohužel výkon z naší strany nebyl dobrý. Od prvních minut jsme byli na náročném terénu takoví těžkopádní, pomalí, levá strana nefungovala vůbec, prostě nám to nesedlo a celkově to byl jeden z horších zápasů v domácím prostředí. Po přestávce jsme se snažili hru trošku oživit, ale ani střídající hráči tomu moc nepřidali.

V čem byl hlavní problém?

Nevytvořili jsme si tlak ani moc šancí, nebylo tam dost agresivity v útočné fázi. Nevím, čím to bylo, jestli už někteří hráči mysleli spíš na Vánoce... Přitom hráči Karviné měli v nohách středeční těžký zápas v Boleslavi, ke konci už jim tam docházely síly, ale my jsme toho doma nevyužili, neexistovaly třeba náběhy za obranu, což nás v těch minulých zápasech zdobilo. A to mě nepříjemně překvapilo. Naopak Karviná nás po 70. minutě trochu zatlačila, měla nebezpečné situace a dokonce jsme se strachovali o remízu. Několikrát jsme ve vápně propadli a mohli jsme dostat gól.

Zmínil jste náročný terén, jaký byl trávník v závěrečném zápase před zimní přestávkou?

Po hřišti jsem se prošel a musím říct, že terén byl opravdu těžký. Trávník byl hodně nasáklý, spodek tvrdý, klouzalo to hodně, ale to nás neomlouvá, měli jsme se s tím vypořádat lépe.

Skončila podzimní část, jak ji celkově hodnotíte?

Když si vzpomenu na dobu před zápasem na Baníku, kdy jsme měli po dvanácti kolech osm bodů, tak to s námi vypadalo opravdu špatně. Začátek sezony byl samozřejmě strašný, prošvihli jsme ho, spoustu zápasů jsme prohráli nebo jen zremizovali. Konec už bereme, měli jsme krásnou šňůru bez porážky, udělali jsme dost bodů, šlapalo to, sestava vykrystalizovala, postoupili jsme do čtvrtfinále poháru. Máme teď v lize dvacet bodů, trošku jsme se z toho sice vyhrabali, ale klidná zima nás určitě nečeká. Mohli jsme se dotáhnout na tři body za Liberec a poskočit do prostřední skupiny, o to víc nás proto ta remíza s Karvinou mrzí.

Radoslav Látal, trenér Jablonce

Jaké chystáte změny v kádru před jarní částí?

Všechno bude potřeba si vyhodnotit, každopádně budeme pokračovat v přestavbě kádru, uvidíme, jaké budou možnosti. Nějaké příchody máme v plánu realizovat, je potřeba mužstvo oživit. Některé hráče, kteří by byli pro nás vhodní a zapadli do základní sestavy, už máme vytipované, s některými se naopak chceme rozloučit.

Jak vnímáte spekulace o zájmu Sparty o stopera Tekijaškiho?

Byla by to pro nás obrovská ztráta. V defenzivě je naším klíčovým hráčem, odehrál všechny minuty, má dobrou rozehrávku, rychlostní parametry i hlavičkové souboje a je to hráč, na kterého se dá spolehnout. Ani o tom nechci slyšet, že by měl jeho odchod dopadnout, protože by to bylo špatné. Momentálně zatím za něho náhradu nemáme a nevím, jak by se to řešilo. Uvidíme, snad na to budeme schopni případně reagovat.