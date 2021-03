Podještědské derby číslo 56: Liberec bojuje s Jabloncem o třetí místo

Tu mají zatím lepší ‚zelenobílí‘ a navíc i zápas k dobru doma se Spartou. Za duem ze severu Čech pak číhá s dvoubodovým odstupem Slovácko, které má dokonce dva odložené zápasy.

„Liberec teď má dobrou sérii, dlouho neprohrál, takže k nám určitě přijede s tím, aby nám vrátil porážku, kterou jsme mu uštědřili doma,“ tvrdí kouč Jablonce Petr Rada.

„Je to derby, má to svůj náboj a i když bez lidí, tak je to vždycky hodně sledovaný zápas a my se na něj musíme dobře připravit. Uvidíme, v jakém stavu bude terén, to bude v sobotu velká neznámá,“ připomněl kouč Rada fakt, že trávník na Střelnici, totálně zničený v lednovém utkání s Příbramí, rozhodně stále není v ideální kondici.

V podzimním derby prohráli fotbalisté Liberce doma U Nisy 1:3, v sobotu mají šanci svému rivalovi porážku oplatit. Prestižní duel začne na jablonecké Střelnici v 18.30.

„Před podzimním derby jsme měli velké problémy s koronavirem, navíc náročný program spojený s Evropskou ligou a Jablonec nás U Nisy nachytal. Byl jasně lepší, zaslouženě vyhrál a my mu to teď chceme vrátit a ukázat, že to byla jen výjimka,“ velí liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák. „Do derby ale jdeme s velkou pokorou a hlavním cílem je bodovat. A kdyby ty body byly tři, tak bychom samozřejmě byli moc rádi. Ale bude to velice těžké, Jablonec má silný tým s výborným trenérem a udržuje si stabilní dobrou formu.“

Liberec jede v poháru do Plzně, Jablonec může hrát na Spartě

Los MOL Cupu rozhodl, že Liberečtí budou hrát čtvrtfinále v Plzni, kterou v této ligové sezoně dvakrát porazili. „Je to extrémně těžký los, Plzeň je velmi těžký soupeř, ale ve čtvrtfinále si už člověk nevybere. Je to ale ještě relativně daleko, koncentrujeme se teď na ligu. Až přijde pohár, budeme se koncentrovat na Plzeň,“ řekl po losu liberecký kouč Pavel Hoftych.

Fotbalisté Jablonce mají před sebou v poháru ještě osmifinále. Pokud v něm vyřadí druholigovou Vlašim, na jejímž stadionu nastoupí příští sobotu, čeká je duel na Letné proti Spartě. Oficiální termín čtvrtfinále MOL Cupu je středa 7. dubna.