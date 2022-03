Plzeňský kouč Horváth o Teplicích: Musí vědět, že nemají šanci

„Říct, že očekávám těžkého soupeře, není v tomto případě klišé,“ hlásí asistent trenéra fotbalistů Viktorie před dnešním domácím duelem (18.00) 25. ligového kola.

Teplice mají formu možná až nečekaně dobrou...

Na jaře jsou jedním z nejúspěšnějších mužstev, nasbíraly deset bodů a jdou za záchranou. Samozřejmě víme o jejich kvalitách. Hrají na tři obránce, což je trošku netypické a budeme se na to chtít připravit.

Plzeň - Teplice od 18 hodin ONLINE

Na co konkrétně si jinak musíte dát největší pozor?

Hráče mají dobré, mladíky i zkušené. Je to vyvážené mužstvo. Musíme hrát nátlakově, důrazně a dát jim najevo, že tady moc šancí mít nebudou. V tom by měla být nějaká naše síla. Nechceme pustit Teplice ke hře, která jim teď přináší body.

Postrádat budete útočníka Tomáše Chorého, který si odpykává trest za žluté karty.

Je nedílnou součástí mužstva, takže to je nepříjemnost. Karty k tomu ale patří a musíme se s tím vyrovnat, pro další zápasy už s ním zase budeme moci počítat.

Bude k dispozici křídelník Jan Kopic? Minulý víkend kvůli nemoci chyběl ve Zlíně.

Je připravený, trénuje a uvidíme, jestli nastoupí.

Po dlouhé době může opět přijít plný stadion. K tomu navíc dorazí lékaři, zdravotníci, vojáci a další, kteří lidu pomáhali překonat nejtěžší koronavirové doby.

Moc se na to těšíme. Všem, kteří jsou na zápas pozvaní, je třeba poděkovat a vnitřně se jim uklonit. Odvádí důležitou práci, my si ji ani nedovedeme představit. Klobouk dolů.