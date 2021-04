Být zalezlí? Proti Spartě cesta do pekla, tuší kouč Parubic

„Sparta je velkoklub se vším všudy a bude favoritem,“ neskrývá jeden z trenérů FK Pardubice Jiří Krejčí. „Má velkou ofenzivní sílu, ale na druhou stranu také občas okénka v obraně,“ dodává Krejčí.

To už se ukázalo v prvním vzájemném zápase dnešních soupeřů. Sparta jej nakonec poměrně v klidu vyhrála 2:0, místy byl ale nováček lepší. Surzynovu trefu ve čtrnácté minutě překazil ofsajd, na začátku druhé půle zase z otočky jen těsně přestřelil Solil. V devětapadesáté minutě pak v brejku na Nitovi ztroskotal Tomáš Čelůstka a jen chviličku nato brankář Sparty fantasticky zastavil Ewertonovu bombu z první na malém vápně...

„I tentokrát určitě budeme chtít hrát odvážně. Nastoupit proti Spartě a být pasivní, to je cesta do pekla,“ je jasné Krejčímu.

Pardubice už v prosinci hrály neohrožený fotbal, patřila jim šestá příčka a byly jen tři body od pochopitelně nemyslitelných pozic zajišťujících Evropskou ligu. A nováček si od té doby příliš nepohoršil, propadl se jen o jedno místo a parádní výkony navíc umocnil definitivní jistotou záchrany sedm kol před koncem. „Na to nemyslíme. Jasně že nám to dává trochu klidu, ale nemůžeme se na to ohlížet. Obzvlášť ne před zápasem proti Spartě, která je druhá. To nikdy nemůže být jednoduché,“ upozorňuje Krejčí.

A právem. Vždyť Sparta od příchodu nového trenéra Pavla Vrby prohrála jen dva zápasy z jedenácti. Pravda je, že obě prohry Vrbovi svěřenci utrpěli proti hlavním konkurentům na špičce tabulky Slavii (0:2) a Jablonci (0:1), Spartu však čeká semifinále MOL Cupu a v posledním kole přehrála v přímé bitvě o druhou příčku v tabulce Slovácko 1:0.

„Je to soupeř, proti kterému nemusíte hráče zvlášť motivovat, každý se chce ukázat v co nejlepším světle. Budu na kluky apelovat hlavně v tom smyslu, aby byli odvážní. Úspěchem pro nás bude jakýkoli bodový zisk,“ plánuje Krejčí.