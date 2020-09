Nečekaný střelec Kúdela skolil Slovácko. A teď se upínáme k Lize mistrů, říká

Pro třiatřicetiletého obránce to byly sedmnáctý a osmnáctý ligový gól kariéry, ale až do soboty všechny striktně sázel po jednom.

„Dát dva góly je skvělý pocit,“ usmíval se.



Proti Slovácku se až do posledních minut zdálo, že bude jediným střelcem zápasu: nejprve si překvapivě vzal míč a proměnil penaltu a zanedlouho zvyšoval skóre parádním volejem.

Konečnou podobu výsledku dal v nastaveném čase ještě střídající Provod.

„V poslední době penalty na tréninku zkoušíme a Ondra je neomylný, má dobrou kopací techniku. Byl určený jako dvojka, jednička byl v zápase Petar (Musa), ale na trávníku to vždycky necháváme na samotných hráčích. Ať se rozhodnou, jak se v danou chvíli cítí,“ popisoval Trpišovský.



Kúdela se v danou chvíli evidentně cítil nejlépe.

Faul na Kuchtu potrestal velmi přesvědčivě, střelou po levé ruce brankáře, a celou Slavii, která do utkání mezi dvěma klíčovými duely o Ligu mistrů vstoupila v netradičním rozestavení a s řadou nezkušených hráčů, uklidnil.

„Možná jsem cítil větší zodpovědnost,“ připustil Kúdela, který byl ze slávistů na hřišti nejstarší a tým vedl jako kapitán. „Musím pochválit všechny, zvládli jsme to skvěle. A samozřejmě nám pomohlo, že jsme brzy vedli.“

„Po přestávce jsme sice trochu ubrali, Slovácko toho mohlo využít, nás zachránily tyčky i břevno. Mohlo to vypadat jinak, kdyby dali gól, ale nestalo se,“ ulevil si Kúdela.

Srdcař. Kliďas. Defenzivní jistota.



Dlouhodobě patří mezi opory, nejdůležitější hráče v týmu. Při loňské cestě za titulem se řadil k nejvytíženějším. Po jeho boku až do vážného zranění nastupoval Hovorka, pak se střídali další: Frydrych, Takács, Zima.

V létě však Kúdela sám kvůli zranění vynechal takřka celou přípravu, a možná i proto s ním trenér Trpišovský na startu nového ročníku zachází opatrněji. Třeba v týdnu proti Midtjyllandu ho nečekaně nenasadil vůbec. Hráli Hovorka se Zimou, co v odvetě?

„Uvidíme. Nejde o to, jestli jsem tímhle výkonem já nebo kdokoli další trenérům zamotal hlavu, ve středu to hlavně musíme zvládnout jako tým –⁠ a je jedno, kdo nastoupí,“ řekl Kúdela.

Slavia do Herningu pojede s bezbrankovou remízou z domácího prostředí. Do základní skupiny ji posune výhra či jakákoli gólová remíza. Za stavu 0:0 by se prodlužovalo.

„Loni jsme si zápasy Ligy mistrů osahali, poznali jsme atmosféru, velké týmy a rozhodně si to chceme zopakovat. Všichni se k tomu upínáme a uděláme cokoli, abychom byli úspěšní. Odvetu musíme zvládnout,“ dodal Kúdela.