Fotbalový Jablonec se loučí s legendárním hráčem a trenérem Dočkalem

Útočník Dočkal byl v první polovině šedesátých let členem hvězdného týmu Sparty, v němž nastupoval po boku Andreje Kvašňáka nebo Václava Maška. Poté zamířil do Teplic, odkud v roce 1968 putoval do Jablonce.



V severočeském klubu se zabydlel na dlouhou dobu a časem se ze hřiště posunul na post asistenta trenéra Ladislava Nováka. „A byla to právě tato dvojice, co vytáhla jablonecký fotbal v roce 1974 do vytoužené nejvyšší fotbalové soutěže,“ píše FK Jablonec na svých stránkách.

Coby hlavní trenér pak Dočkal vedl Plzeň, Olomouc, Mladou Boleslav či Hradec Králové. Trénoval i na Kypru. ¨

V Jablonci pak pomáhal položit základy nové ligové éry a s přestávkami zde působil i jako trenér. Zajímavostí je, že právě on přivedl na Střelnici prvního profesionála jablonecké historie Pavla Pěničku.

„Jardovi patří uznání za práci, kterou pro jablonecký fotbal odvedl, za ty góly, kterými nás dokázal potěšit, na tu trenéřinu i funkcionářskou činnost, která významně přispěla k tomu, že se jablonecký fotbal stal ligovým,“ píše se na jabloneckém webu.