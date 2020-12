Věřil jsem, že to bude zlom, přiznal po porážce opavský kapitán Žídek

Proč to opět nevyšlo?

Utkání hodně ovlivnilo, že jsem nedal penaltu. Kdybych ji dal, zápas by probíhal jinak. Věřil jsem si, v tréninku penalty kopu a dávám jich hodně. Navíc první poločas byl z naší strany velice dobrý. Vytknout si můžeme jen, že jsme nedali gól. Baník neměl ani minišanci, kdežto my jsme byli daleko nebezpečnější.

A také jste působili mnohem nažhaveněji. Bylo to tak?

Už před utkáním to bylo znát. Kluky v kabině jsem nepoznával, každý byl nahecovaný. V šatně byla sranda, smích, dobrá atmosféra. Věřil jsem, že to bude zlomový zápas, který by nás mohl nakopnout. Bohužel jsme ho nezvládli. V pondělí zase přijdeme a budeme se v tom topit. Strašně mě to ubíjí. Jak to říct slušně... Škoda, že jsme tak dobře rozehraný zápas nedotáhli aspoň do bodového konce.

Kde jste udělali v nastaveném čase chybu, že vám Svozil po přímém kopu Fleišmana dal gól?

Ani nevím, jak to bylo za mnou. Stál jsem ve zdi. Jirka Fleišman míč dobře kopl. Otočil jsem se a viděl, jak se balon odráží od břevna ke Svozkovi a ten ho dorazil. Takový hlavičkář měl být pokrytý.

Baník dal gól z penalty a po přímém kopu. Byly fauly, které tomu předcházely, zbytečné?

Je to škoda. Každý hráč si musí uvědomit, že má zodpovědnost vůči kolektivu. Žádnou situaci u své šestnáctky a už vůbec ne v ní nesmíte podcenit. My jsme to udělali dvakrát a Baník nás potrestal.