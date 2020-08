Horvátha trápí standardky. Možná nám chybí Dramé a jeho figura, míní

V čem ten test spočíval?

Hráči si ukázali, že pokud budou zodpovědní sami k sobě a k týmu, jsme schopni zápasy odehrát líp, než jsme to zvládli minule doma s Teplicemi.

To jste si stěžoval na špatné bránění standardních situací. A na Slavii vám domácí hned v úvodu z totožné akce vstřelili branku.

Je to pro nás problém. Inkasovali jsme takhle potřetí ve dvou zápasech. Nejsem z toho vůbec nadšený, protože když jsem na jaře do Příbrami přišel, zapracovali jsme na tom a góly jsme po standardkách nedostávali. Možná nám chybí Dramé a jeho figura.

Mohla vůbec Příbram na stadionu mistra uvažovat o bodovém zisku?

I my jsme si vytvořili dvě takové celkem solidní šance v první půli, za což jsem byl rád. Druhý poločas už byl jen na jednu bránu a soustředili jsme se na to, abychom nechybovali v defenzivě.

V tom vám pomohl i mladý gólman Melichar. Nepřekvapilo vás, jak dobře si proti střelcům Slavie počínal?

To pro mě určitě překvapení není. Má dostatečné sebevědomí i kvalitu, svou roli zvládá. Je to sice hodně mladý kluk, ale dře na sobě a věřím, že se jednou může z Příbrami posunout dál.

Na čem budete pracovat v reprezentační pauze?

Je jasné, že jedeme dál. Máme toho hodně, protože jsme měli před ligou minimum času na přípravu.