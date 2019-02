Vrba: Doufám, že se Trpišovskému bude dařit, ale trošku míň než mně

Na tiskové konferenci střídal Vrba humorné momenty, jako když laškoval ohledně složení základní sestavy, s těmi vážnými. Plzeň totiž stále trápí zranění. Dlouhodobě mimo je Michael Krmenčík, Jan Kopic sice jeden kotník doléčil, záhy si však poranil ten druhý.

Plzeňského kouče může aspoň těšit začlenění nových posil do mužstva. Viktorii, jež ze druhé příčky ztrácí po podzimu na vedoucí pražskou Slavii čtyři body, čeká na úvod sobotní střetnutí v Mladé Boleslavi. Pak už přijde náročné dvojutkání proti Dinamu a veledůležitý zápas s ligovým lídrem.

Šádek o příchodech Generální manažer Adolf Šádek se rozpovídal o přestupových jednáních, která v zimě ve Viktorii probíhala. Zatímco odchod MIchaela Krmenčíka do belgických Brugg padl, příchod mladého Ladislava Krejčího z Brna vypadá pro Západočechy nadějně. „Ještě to není dotažené do finální fáze, jednání stále probíhají. Otevřeně říkám, že je to stále mladý hráč, který by stejně zůstal na jaře v Brně. V nejbližších dnech bychom měli transfer snad dotáhnout.“ „A Krmenčík? Zavázali jsme se, že když na Michaela přijde nabídka, tak budeme jednat. Byli jsme zaskočení, že jednání začala v době, kdy je v rekonvalescenci. Zpočátku to vypadalo, že to bude pro Plzeň přijatelné, pak se to ale stočilo jiným směrem. Vybočilo to z námi předem nastavených podmínek, jednání jsme tedy ukončili. Už se s nikým bavit nebudu, je to vyřešené. O přestup si teď musí říct svými výkony na hřišti, ne naším příslibem.“

Jak hodnotíte netradičně krátkou zimní přípravu?

Absolvovali jsme jeden tréninkový blok v Plzni a jeden ve Španělsku. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí. Především v Málaze jsme měli ideální podmínky k tomu, abychom se pořádně připravili na jarní část. Musíme to ukázat hned, protože začátek soutěže máme hodně těžký.

Mezi dvěma utkáními v Evropské lize vás čeká těžký souboj se Slavií v domácí soutěži. Která soutěž je pro vás prioritou?

Pro nás je působení v Evropské lize zavazující, my i Slavia moc dobře víme, o co hrajeme. Každý bod je pro český koeficient strašně důležitý. Doufám, že se shodneme, že si budeme navzájem držet palce. Profitovat z toho mohou oba kluby. Ambice máme hodně vysoké a můžeme z toho těžit na podzim. Kdybychom si teď řekli, že něco vypustíme, tak se nám to může negativně vrátit třeba za dva roky v úplně jiné soutěži. Souhlasím, že úvod jara bude těžký, Slavia ho má ale stejný. Je škoda, že se v lize střetneme mezi těmi evropskými duely, los je ale bohužel takový.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský se zmínil, že jste pro něj inspirací. Může podle vás dosáhnout takových úspěchů, jaké jste s Plzní získal vy?

Kdyby přešel do Plzně, tak možná jo. (smích) Ale vážně, favority ligy jsme teď my se Slavií, na jaře se ale ještě může stát cokoliv, navíc nás čeká nový formát s nejlepší šestkou. Může to dopadnout jakkoliv. Trenérovi Trpišovskému přeju hodně úspěchů. Sklízí ovoce v klubu, který mu umožňuje dál rozvíjet to, co v něm je. Je to pracovitý člověk a skvělý trenér. Doufám, že se mu bude dařit, ale trošku míň než mně.

Jak je na tom v současné chvíli kádr po zdravotní stránce?

V závěru podzimu jsme měli hodně zdravotních problémů, někteří hráči absolvovali operace. Co se týká dlouhodobě zraněných, tak nejhůř je na tom Krmenčík, který bude fit až někdy v dubnu nebo květnu. Kolář podstoupil nakonec složitější zákrok, než jsme čekali. Bude potřebovat ještě měsíc. Řezník už se zapojil do plného tréninku, Kopic se ale zranil znovu, tentokrát ten druhý kotník, to bude taky chvilku trvat. Vyvrknutý kotník má i Pačinda, ten by se však v nejbližších dnech měl vrátit do tréninku.

Zmíněný Erik Pačinda se nedostal na soupisku pro Evropskou ligu, přednost dostal Marek Bakoš. Bylo zranění tím klíčovým aspektem, proč jste ho vynechali?

Je to jeden z důvodů, proč jsme se tak rozhodli.

Na závěr přípravy jste čtyřikrát odcházeli bez vítězství. Znervózňuje vás to?

Nejsme nervózní, soutěžní utkání jsou jiná než příprava. Jsou pro nás prioritou.

Jak se do mužstva začlenily nové zimní posily?

Chtěli jsme posílit útočnou fázi, protože jsme tam na podzim neměli moc alternativ. S ofenzivou jsme byli nespokojení, navíc se zranil Krmenčík. To jsou důvody, proč k příchodům došlo. Beauguel i Kayamba se prosazují i střelecky, zapadli do mužstva dobře. Myslím, že někteří z nováčků se v prvním jarním kole dostanou i do základní sestavy. Snad bude vyšší konkurence ku prospěchu.

Už víte, který z brankářů zahájí jaro jako jednička?

Přiznám se, že zatím sám nevím. Bude to po dohodě s trenérem gólmanů Martinem Ticháčkem, pobavíme se o tom dva dny před prvním zápasem.

A na hrotu? O místo bojují především Jean-David Beauguel s Tomášem Chorým.

Vždyť mě znáte, já vám to stejně neřeknu. (úsměv) Nejdřív se to dozví hráči. Jsem rád, že těch možností máme víc, je to obrovská výhoda.