Věřím, že tenhle výkon ještě povýšíme, řekl Jílek po výhře ve Zlíně

Sparťanský kouč si zlepšený výkon obrany velmi pochvaloval, vždyť jeho tým udržel čisté konto po měsíci. V polovině srpna výhra 2:0 nad Ostravou, pak dva výsledky se třemi inkasovanými brankami: 1:3 v Liberci a 3:3 s Olomoucí.

„Nuly si vážím hodně, jsem spokojený se hrou dozadu celého mužstva,“ uvedl Jílek. „Tři hráči v obranné čtveřici byli noví. Vrátili jsme Semiha do sestavy, pak David Lischka, který nebyl úplně kondičně připravený a vrátil se Martin Frýdek.“

Kaya, Štetina, Costa, Lischka, Radakovič ... 11 zápasů, 8 různých dvojic přehled stoperských dvojic Sparty

Poslední jmenovaný nastoupil za Spartu poprvé od druhého července. Turecký stoper Kaya hrál v základu v úvodním kole se Slováckem (0:2), pak střídal proti Jablonci a pak nic. Lischka debutoval v soutěžním zápase.

„Kdyby hrál před čtrnácti dny, tak by vydržel čtyřicet minut. Dotáhl se, ale už od pětašedesáté minuty měl problémy a to si nemyslím, že by se hrál výrazný tempofotbal. Otázka je, jak by to bylo, kdyby bylo tempo ještě vyšší,“ uvedl na jeho adresu sparťanský trenér.

VIDEO: David Lischka komentuje výhru nad Zlínem

„Jednoznačně s ním ale počítáme. Je to hráč áčka, kterému jsme dali příležitost, zvládl to a teď je otázka, v jakém bude rozpoložení do dalšího zápasu.“



Kromě nového složení defenzivy (včetně brankáře, Heča nahradil Nitu) vsadil Jílek i na novinku ve středu pole, vedle Kangy nastoupili dva defenzivněji ladění záložníci Mandjeck s Krejčím.

„Dvojice defenzivních záložníků splnila naše očekávání. Když se bavíme o šestkách, vidíme hráče, kteří mají prvořadě obranné úkoly. Georges i Ládík mají velmi dobré i řešení směrem nahoru. Jsou na tom dobře technicky a jsou schopni hrát konstruktivně. Skýtá to pak výhodnost v tom přechodu,“ podotkl Jílek a dodal, že vítězství snad nemohlo přijít ve vhodnější dobu.

Vždyť Spartu příští neděli čeká derby se Slavií a následně těžký zápas v Plzni.

„Po těch dvou bodově nepovedených zápasech to dodá mužstvu sebevědomí. Atmosféra v průběhu týdne bude pozitivní a očekávám, že se to pozitivně odrazí na rozpoložení hráčů. Každé vítězství z venku je cenné. Věřím, že budeme schopni navázat na tento výkon a ještě ho povýšíme,“ pravil kouč Sparty.