Gól s jedním okem. Třeba mi kluci donesou Žižkovu pásku, smál se Petržela

Devětatřicetiletý záložník vlastně ani nestřílel. Ukopl se. A možná byl částečně na vině právě rozostřený zrak. „Po faulu jsem spadl a dal jsem si hlavou do země. Měl jsem rozmazaný pohled, asi od té rány. Na levém oku, takže jsem moc neviděl bránu,“ líčil. „Proto jsem míč chtěl dostat jen před branku. Musím se přiznat, že jsem centroval na zadní tyčku. A dopadlo to takhle. Shoda náhod.“

Balon krásně přeplachtil brankáře Grigara a zaplul do sítě. „Já to viděl jen jedním okem, takže přesně nevím, jak gól padl. Ale Grigy asi nebyl rád, že jsem mu to tam takhle poslal,“ křenil se po svém 476. ligovém utkání.

Nebylo to v poslední době poprvé, co se mu něco podobného přihodilo. „Už jsem dostal do hlavy, není to tak dlouho, a musel jsem kvůli tomu střídat. Teď to taky bylo takové všelijaké, naštěstí během zápasu se můj stav zlepšil, takže jsem na hřišti vydržel,“ nežádal střídání; dolů šel až v 73. minutě.

Nesignalizují trable s okem vážnější problém? Čtyřnásobný český šampion si to nemyslí. „Nevím, teď po zápase mě hlava nebolí, ani oko, vrací se do normálu. Takže snad to bude v pohodě,“ povídal v klidu. „Stejně mám oko skleněné, vyklepnu ho a dám si nový,“ žertoval.

Právě vedoucí gól Petržela považoval za zlomový. I když také pak se děly věci: vyloučený domácí Vondrášek, který se vyfauloval na Kalabiškovi, pak gól Kalabišky na 2:0, následně Kalabiškova ruka a domácí snížení z penalty.

„Teplice chytily lauf, diváci je začali pořádně povzbuzovat a my se z toho nemohli dostat. Neohrozili jsme bránu. Naštěstí jsme dali definitivu díky gólu z rohu,“ ulevilo se Petrželovi.

Teplický brankář Tomáš Grigar inkasuje gól v utkání se Slováckem

I hostujícímu všudybylovi Janu Kalabiškovi, který byl v rozmezí ani ne čtvrthodiny u tří zásadních událostí. „Vondrášek měl asi trochu nohu zvednutou, trefil mě na chránič. Smolná červená karta pro něj, nezaviněná, ale asi zasloužená. Za tohle se teď dávají,“ tvrdil obránce Kalabiška.

„Pak jsem dal gól do prázdné branky, ale z úhlu to bylo docela těžké. Říkal jsem si, že zavřu oči... tedy nezavřel jsem je, ale trefil jsem to pěkně. A nakonec zbytečná ruka, někdo míč přede mnou tečoval. Já měl ruku u těla, rozhodčí říkal, že jsem s ní šel proti balonu.“

Slovácko nápor oslabených Teplic ustálo a po třech kolech bez výhry zabralo. „Velká úleva. Už jsme to potřebovali. Nepodařilo se nám pár zápasů a tohle vítězství nás udrží nahoře,“ těší Petrželu, jehož ekipa je v tabulce pátá. „Ještě šestku nebereme za definitivní, ale tyhle tři body nám hodně pomůžou.“

Hodně pomáhá i Petržela svému týmu, na jaře skóroval už třikrát a také u dvou branek asistoval. „Já jsem od toho, abych góly dával a připravoval, za ta čísla jsem rád. Je super, že můžu takhle mužstvu přispět.“ A slovácký Žižka to zvládá i s jedním okem.