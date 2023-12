Fotbalistky libereckého Slovanu budou na jaře hájit čtvrtou příčku

„Kádr doznal výrazných změn, odešla nám prakticky osa týmu, a bylo potřeba zabudovat nové hráčky do sestavy. Jednalo se hlavně o mladé fotbalistky, které neměly s první ligou takové zkušenosti,“ řekl na libereckém webu asistent trenéra žen Slovanu Jaroslav Dittrich.

„Proto bereme čtvrté místo po podzimu s pokorou. Tato pozice nám zaručuje postup do nadstavbové skupiny o titul, a to byl jeden z cílů před sezonou. I proto budeme chtít minimálně tuto pozici udržet do konce základní části. Samozřejmě bychom rádi pokukovali po vyšší příčce, ale uvědomujeme si sílu ostatních týmů,“ vysvětluje.

Hlavním koučem fotbalistek Liberce je Petr Myslivec, jenž zároveň plní roli asistenta trenéra Karla Rady u české ženské reprezentace.

V jarní části ligy se dohrají čtyři kola, pak se nejvyšší soutěž rozdělí na dvě skupiny. Liberečanky čeká na úvod druhé poloviny sezony atraktivní a těžký duel, v němž v sobotu 9. března vyzvou doma mistrovskou Slavii Praha, lídra tabulky. Ještě o týden dříve nastoupí v domácím čtvrtfinále poháru proti Ostravě.

„Hráčky budou od 2. ledna plnit individuální plány a budou nám zasílat záznamy z hodinek ke kontrole. Tato forma přípravy se nám už v minulosti osvědčila. Od 16. ledna pak začneme trénovat společně v Liberci,“ přiblížil Dittrich.