Nátlaku Rogoze nepodlehl, řekla etická komise. Řízení proti šéfovi Chrudimi zastavila

S Tomášem Linhartem etická komise zahájila řízení loni koncem listopadu a to na základě důkazů získaných z trestního spisu.

O co šlo konkrétně, nastínil předseda komise Jan Eisenreich v čerstvém verdiktu. Šlo mimo jiné o hovor před zápasem druhé ligy ze 6. června 2020 Vyšehrad - Chrudim (1:3).

„Etická komise má za to, že ke skutku, pro který bylo řízení vedeno, nedošlo. Mělo jít o to, že pan Rogoz naléhal na pana Linharta, aby Chrudim nenasadila nejlepší hráče a zápas s Vyšehradem prohrála. I vzhledem k tomu, že Chrudim vyhrála, tak nemáme za to, že pan Linhart nátlaku pana Rogoze podlehl,“ prohlásil Eisenreich.

Kauza kolem Berbra a Rogoze V aféře, která odstartovala v říjnu 2020, bylo policií obviněno 20 lidí. Více než polovina z nich včetně Berbra a Rogoze už ale z FAČR vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení. Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Asociace má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu, etická komise může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.

Policejní odposlechy zachytily, jak Rogoz zápas řešil také s delegovanými sudími Jiřím Musilem, Zdeňkem Kovalem a Milošem Vitnerem - všechny tři etická komise za přijetí úplatku 170 000 korun potrestala osmiletým zákazem ve fotbale.

Jak dřív psaly seznam.zpravy.cz, z rozhovoru Linharta s Rogozem to dokonce mohlo vypadat, že hosté přijeli k utkání schválně oslabeni.

„Něco jsem pro to udělal, to znamená čtyři hráči, co měli hrát, nebudou hrát, ze základu. A dva, co budou zítra hrát, vědí, která bije, ale víš já, víc jsem to řešit nemohl, protože to by mě roz**dalo, jo? Takže tak to je,“ zaznamenaly odposlechy.

A co na to Rogoz? „Děkuju moc, jsem vděčnej, vím, že mám k tobě teda tím pádem nějaký… nějaký věci, který bych měl v budoucnu nějak ti zase vrátit. OK, děkuju.“

Tomáš Linhart je členem ligového výboru Ligové fotbalové asociace a předsedou druholigové Chrudimi. K odposlechům se tenkrát redaktorovi seznam.zpravy.cz vyjádřit odmítl.

V utkání, jak v závěru roku 2020 upozornil regionální Deník, se v chrudimské sestavě neobjevil zejména obránce Hlavsa, také zkušený Janoušek, kapitán týmu Kesner. A klíčový útočník Vašulín šel do hry až poté, co uplynula 60. minuta utkání. „I v takto v uvozovkách oslabené sestavě jsme vyhráli 3:1 a udělali rázný krok k záchraně v soutěži,“ citoval Deník chrudimského šéfa Linharta. Žádné bližší vysvětlení k obsahu svého telefonátu s Rogozem ale neuvedl.

Bejdák: podezření na úplatky a narušení regulérnosti

Etická komise podezírá Davida Bejdáka z úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

Bejdáka jako maséra do Vyšehradu přivedl Roman Rogoz. Právě někdejší sportovní ředitel klubu, jedna z nejvýraznějších postav celé ostře sledované kauzy, měl Bejdákovi udílet pokyny a ten je měl „posílat“ dál.

Bejdák podle úryvků odposlechů, které jsou zachyceny v policejním spisu s názvem Akce Šváb, byl ohledně možných úplatků v kontaktu třeba s Denisem Laňkou. Nyní už bývalý fotbalista Teplic je podezřelý, že se během svého dvouletého působení na Vyšehradě pokusil ovlivnit či přijal úplatek před dvěma duely druhé nejvyšší soutěže.

Společně s Rogozem ještě Bejdák figuruje v „mimofotbalové“ kauze ovlivňování veřejných zakázek Českých drah. Na dotazy k tomuto tématu iDNES Premium odpověděl, že se k Rogozovi ani Romanu Berbrovi nechce vyjadřovat.