První krůček jsme udělali, druhý bude těžší, míní sokolovský kouč

„Udělali jsme první krůček k odčinění sobotního debaklu 4:0 v Pardubicích a druhý bude zítra nesmírně těžký, v domácím duelu s Prostějovem,“ připomíná trenér František Šturma, že ještě není úplně smazáno. Ve Štěchovicích ovšem Sokolov vystupoval jako tým, který má ukázat, že nad třetiligovým soupeřem přece jen ční.

„Od prvních minut jsme byli lepší, aktivnější. Podařilo se nám dát první branku a vytvářeli si další šance,“ pochvaluje si trenér a dodává: „Jsem spokojen nejen s výsledkem a postupem, ale i s předvedenou hrou. Bylo to živé, všechno v pohybu, stále až do konce zápasu jsme chtěli hrát, neuspokojili se.“

Podle předpokladů udělal v zápase několik změn v sestavě. „Všichni potřebují motivaci, nikdo nemá jisté místo. Hráči, kteří nastoupili, mě vůbec nezklamali,“ raduje se.

V sestavě se objevilo i jedno úplně nové, neznámé jméno. Poslední posilou druholigového kádru se krátce před pohárovým zápasem ve Štěchovicích stal třiadvacetiletý středopolař Ondřej Machuča, na západ Čech přestupuje ze Slovanu Liberec. Baník naopak opustil Ondřej Ruml, ten bude hostovat v třetiligových Domažlicích.

„Dlouhodobě víme, že jsme na pozici defenzivního záložníka neměli konkurenci. Byl tam pouze Machek, a když se zraní, nebo dostane disciplinární trest za karty, což se nyní stalo, nebyl nikdo, kdo by jej nahradil,“ vysvětluje Šturma pohnutky k angažování nového hráče. „Porozhlédli jsme se a podařilo se nám udělat Ondřeje Machuču z Liberce. Je to hráč, kterého znám, je to velice dobrý charakter do kabiny a hodně pracovitý hráč. Má už dvacet startů v první lize. Měl by nám pomoci a v pohárovém zápase se jevil velice dobře.“

Ve Štěchovicích nastoupili i místní mladíci, odchovanci, Šulc a Fišer. V kádru jsou čtyři devatenáctiletí hráči, ještě Štursa a Selnar. „Ten hrává docela pravidelně a jako každý si to zasloužil svými výkony. Chci, aby všichni dostávali větší prostor, ale záleží jen na nich. Šulc a Fišer nezklamali, odvedli to, co jsme očekávali. Jsem rád, že sbírají minutky a získávají zkušenosti s dospělým fotbalem,“ pochvaluje si František Šturma.

Také oni mu zamotali hlavu před zítřejším duelem s Prostějovem. „Mám pozitivní problém. Někteří hráči se v poháru jevili tak dobře, že by mohli zítra naskočit. Oproti zápasu v Pardubicích určitě nějaká změna bude,“ potvrzuje sokolovský kouč.

Už od včerejška mají v Sokolově přepnuté hlavy, trénují a připravují věci na sobotní utkání. Přijede Prostějov a ten se nevzdá sám. „Kádr se jim moc nezměnil a jsou to velcí bojovníci. Nečeká nás nic jednoduchého, ale na druhou stranu žádný zápas v soutěži není jednoduchý. Musíme odpracovat jakýmkoliv způsobem sobotní velkou porážku v Pardubicích a špatný výkon,“ dodává František Šturma.