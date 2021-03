Jedna cesta do Evropy se Slovácku zavřela. Nešťastný konec, litoval Daníček

„Náročný zápas s dobrým soupeřem. Padlo hodně gólů, pro diváky by to bylo super, ale pro nás s nešťastným koncem. Za stavu 2:1 jsme to měli dohrát. Zbytečně jsme si nechali vyrovnat. Pak už to bylo o tom, kdo v prodloužení využije první šanci,“ shrnul kapitán vyřazeného týmu Vlastimil Daníček.

„Když dostaneme čtyři branky, nemůžeme uspět,“ doplnil trenér Martin Svědík, který lepil složení obranné čtyřky, jak se dalo. Fit stále není stoper Kadlec, den před utkáním vypadl Šimko a na střídačce začal Kalabiška.

„Na to se ale vymlouvat nechci. Měli jsme dohrát v 90 minutách,“ vrátil se Svědík stejně jako Daníček k nezvládnutému závěru druhé půlky.

Hostům propadl centr napříč vápnem na zadní tyč, kde ho do prázdné brány uklidil Preisler. Góly Jurošky s Kalabiškou na postup nestačily.

„Po naší druhé brance jsme měli pasáž hry, ve které jsme neudrželi nahoře míč. Zbytečně jsme se nechali zatlačit a inkasovali. Na to, v jakém jste stavu, to byl klíčový moment,“ připomněl Svědík, že jeho tým je sotva týden po karanténě.

Zatímco ligový zápas proti Baníku zvládl, přidanou půlhodinu hry v Boleslavi už ne. „Možná jsme byli v první půlce prodloužení lepší, ale zase jsme si nechali dát gól z ničeho,“ štvalo Svědíka.

Hráči Boleslavi se radují z gólu v prodloužení v osmifinále domácího poháru proti Slovácku.

Čtvrtá branka hosty zlomila definitivně. Ze dvou cest do evropských pohárů tak zůstala Slovácku otevřená ligová. S MOL Cupem se loučí v osmifinále. S Teplicemi si o semifinále zahraje Mladá Boleslav.

„Hrajeme v sobotu, máme osm dnů, abychom se nachystali,“ vyhlíží Svědík příští ligový duel v Opavě.

Odložený venkovní zápas s Pardubicemi dohraje 13. dubna, termín druhé dohrávky v Olomouci nebyl ještě určený.