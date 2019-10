Stál jsem dobře a jen to dorazil, popisuje pardubický záložník Kohút

„Šla tam akce přes levou stranu a Čelda (Tomáš Čelůstka) poslal dobrý balon, který vyrazil třinecký gólman, no, a já už jen stál na dobrém místě a dorazil jsem to do branky,“ mluvil Kohút po utkání o vítězném momentu z dvacáté minuty.

Zápas se Slezany byl prvním po reprezentační pauze a takové mače, jako by Kohútovi seděly. Po poslední přestávce dal dva góly pražské Dukle (3:1), teď sestřelil Třinec.

„Doufám, že si z reprezentace vozím dobrou formu. V sobotu to bylo docela fajn, tak snad to bude pokračovat,“ přál si Kohút.

Ten byl v půlce října u vítězství české „dvacítky“ nad Anglií 3:0. A spolu s ním další čtyři Pardubáci Jiří Sláma, Tomáš Solil, Filip Čihák a Pavel Zifčák. Zahráli si všichni, Sláma s Kohútem nastoupili od začátku, zbylá trojice střídala postupně během utkání.

Kohút: Vítěznou sérii chceme nadále prodlužovat

„Moc jsme si to užili a ještě víc tím, že se všichni známe. Celkově však máme dobrou partu, takže to bylo fajn,“ lebedil si Kohút, jenž je v Pardubicích na hostování ze Slovácka. Proti Třinci se nejen na Kohúta přijel podívat jeho trenér Martin Svědík, a mohl tak sledovat další povedené představení Východočechů, kteří na domácím stadionu ve druhé lize neprohráli od dubna loňského roku (Pardubice Pod Vinicí prohrály naposledy 8. dubna 2018 0:1 s Opavou, gól dával Srb Nemanja Kuzmanovič).

„Neustále si říkáme, že chceme tu už takhle dlouhou sérii pořád prodlužovat. Hraje se nám tady dobře, fanoušci nás podporují, takže se nám daří,“ pokračoval spokojený Kohút.

Výhra nad Třincem mohla být ještě daleko výraznější, než jednobranková. Velké šance spálili Pavlové Černý se Zifčákem a svou sbírku mohl rozšířit i Kohút.

„Brankář (Jiří Adamuška) mi tam vytáhl gólovou střelu. Šancí jsme měli dost, dvakrát jsme šli sami na branku, to nás mrzí... Je ale potřeba Adamušku pochválit, předvedl parádní zákroky,“ uznal Kohút.

Když to nešlo vepředu, musely Pardubice dávat pozor, aby Třinec nevyužil špatné produktivity domácích a nesrovnal.

„Měl nahoře vysokého útočníka (Leonid Akulinin, 195 cm), který spoluhráčům dobře prodlužoval míče a parádně se doplňovali. Hráli jsme v takovém zataženějším bloku a soupeř snad kromě standardek nic neměl,“ chválil své kolegy Kohút.

Devátá výhra Pardubic v sezoně znamenala, že červenobílí udrželi první místo v tabulce a po dvanácti kolech o dva body před Duklou Praha vedou druhou ligu.

„Vůbec nic to neznamená, musíme makat pořád dál a stále chtít vyhrát každý zápas. Tak, jak tomu bylo doteď,“ velel Kohút.

V příštím kole (v pátek 25. října od 18 hodin) jeho tým míří na trávník aktuálně čtvrté Jihlavy, která však v letošní sezoně zatím doma neprohrála. Naposledy zde naopak porazila Baník Sokolov 3:1.