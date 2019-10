Pardubický kouč: Díky vyloženým šancím jsme si asi výhru zasloužili

„Třinec se hodně zlepšil, tušili jsme, že to bude těžké utkání, což bylo, ale jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body. Vůči vyloženým šancím jsme si asi výhru zasloužili,“ říkal po utkání na tiskové konferenci pardubický trenér Jiří Krejčí.

Ten litoval hlavně nevyužitých šancí. Východočeši mohli klidně vyhrát vyšším rozdílem, jenže to by svá sóla přímo na brankáře museli zužitkovat Pavel Černý těsně po vedoucí brance Michala Kohúta ve 20. minutě a Pavel Zifčák ve druhém poločase.

„Zifčák je mladý hráč, spíš mě mrzí ten Pavel Černý, u něj bych očekával, že to vyřeší líp. Měl odkrytou celou jednu stranu, stačila klička doleva, a uklízel to do prázdné,“ uvažoval Krejčí. „Měl jsem trochu obavy, aby nás to nemrzelo, třicet minut do konce už to byl boj, Třinec hrál na riziko. Ustáli jsme to, nicméně se nám vůbec nedařilo dostat se do naší hry,“ pokračoval.

V 55. minutě přišel na hřiště hostující ekvádorský útočník Luis Arroyo a slušně Pardubicím zatápěl. Něco však zastavil gólman Nicolas Šmíd, něco zase obránci před ním.

„Věděli jsme, že na konci to už bude o dlouhých míčích. Dopředu jsme si nachystali, že na hřiště půjde Filip Čihák, aby nám vyztužil tu čtyřku s Jeřábem (kapitánem Janem Jeřábkem). To se myslím povedlo,“ ohlížel se Krejčí, jenž Čihákovi proti Třinci nachystal jeho prvních sedm minut ve druhé lize.

Příště může naskočit zase v pátek od 18 hodin, kdy Pardubice budou hrát duel na hřišti čtvrté Jihlavy. Ta naposledy remizovala 1:1 s Vyšehradem a na vedoucí Východočechy ztrácí pět bodů.